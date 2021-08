Antybakteryjny pendrive? Czemu nie! Polska marka GOODRAM wprowadziła do oferty innowacyjny produkt, który ma szansę poprawić bezpieczeństwo i higienę w codziennym życiu.

To nie pierwszy raz, gdy GOODRAM ma innowacyjny pomysł na pendrive’a. Jakiś czas temu pisaliśmy o biodegradowalnym modelu ECO FRIENDLY. Tym razem producent postanowił pójść o krok dalej i przygotował… antybakteryjną pamięć USB.

Antybakteryjny pendrive GOODRAM UME CARE

UME CARE, bo właśnie o nim mowa, wyróżnia się specjalną obudową – producent zastosował tutaj technologię Biomaster (pod marketingową nazwą tak naprawdę kryją się jony srebra o właściwościach bakteriobójczych). Dzięki jej wykorzystaniu, po 24 godzinach redukcja drobnoustrojów na powierzchni urządzenia wynosi 99%.

Warto dodać, że antybakteryjne zdolności zostały potwierdzone w trakcie badań laboratoryjnych zleconych przez producenta (produkt jest zgodny z normą ISO 22196). Co ważne, takie właściwości utrzymują się dożywotnio i nie da się ich zmyć/zetrzeć, więc nie trzeba się obawiać o utratę właściwości.

Pamięć występuje w czterech wersjach pojemnościowych: 16 GB, 32 GB, 64 GB i 128 GB. Do komunikacji z komputerem wykorzystano złącze USB 3.0, a sekwencyjne transfery wynoszą odpowiednio do 60 MB/s przy odczycie i do 20 MB/s zapisie.

„Chcieliśmy stworzyć narzędzie sprzyjające bezpiecznej pracy w biurze, ale także w przestrzeni domowej. Drobne przedmioty codziennego użytku, jak komórka, klawiatura czy urządzenia biurowe to jedne z największych siedlisk bakterii, a kontakt skóry z zanieczyszczonym materiałem to jedna z najczęstszych dróg przenoszenia drobnoustrojów. Każdy z nas, codziennie dotyka wielu brudnych przedmiotów, a następnie – nawet kilkadziesiąt razy w ciągu dnia twarzy, ust, nosa bądź oczu, skąd droga do zakażenia jest już prosta. By zminimalizować ryzyko przenoszenia drobnoustrojów, trzeba obok dbania o higienę, zatroszczyć się o środowisko pracy. Warto również skorzystać z rozwiązań najnowszej technologii i właściwości antybakteryjnych jakie dają chociażby jony srebra zastosowane w obudowie UME CARE” – podkreśla Wiesław Wilk, Prezes Wilk Elektronik SA.

GOODRAM UME CARE – cena pendrive’a

UME CARE to pomysłowy i przydatny gadżet, który na pewno znajdzie swoich fanów - kampanii promocyjnej nowego produktu przyświeca myśl „przenoś pliki, nie bakterie”.

Według udzielonych nam informacji, pamięci będą dostępne już wkrótce w największych sklepach z elektroniką – ceny poszczególnych wersji mają kształtować się następująco:

GOODRAM UME CARE 16 GB – 19,90 zł

GOODRAM UME CARE 32 GB - 24,90 zł

GOODRAM UME CARE 64 GB – 39,90 zł

GOODRAM UME CARE 128 GB – 69,90 zł

Źródło: GOODRAM