Jakiś czas temu marka HyperX zmieniła właściciela - spod skrzydeł Kingston Technology trafia wprost w ręce HP. Nie oznacza to jednak, że dobrze Wam znane dyski SSD i pamięci RAM znikną z rynku.

O przejęciu HyperX pisaliśmy na początku roku – amerykańska firma zapłaciła 425 milionów dolarów w zamian za prawa do marki akcesoriów dla graczy. Co ważne, do transakcja dotyczyła urządzeń peryferyjnych - słuchawek, klawiatur, myszek, podkładek, mikrofonów i akcesoriów konsolowych, ale pamięci RAM, nośniki flash i dyski SSD pozostały własnością Kingstona.

HyperX zmienia się w Kingston Fury

W związku przejęciem, firma Kingston Technology utworzyła nową markę podzespołów dla graczy... a właściwie zmieniła nazwę dotychczasowej, bo produkty z portfolio HyperX od teraz będą sygnowane marką Kingston Fury. Znajdziemy tutaj wszystkie sprzęty dla graczy: pamięci RAM, nośniki flash i dyski SSD.

„Jesteśmy bardzo dumni z naszej nowej marki Kingston FURY, która reprezentuje moduły pamięci o największej wydajności, zaprojektowane z myślą o graczach i pasjonatach komputerów PC” ― mówi Bernd Dombrowsky, VP Sales & Marketing w Kingston EMEA. „Naszą najmocniejszą stroną są znakomitej jakości moduły pamięci DRAM i rozwiązania pamięci flash. To im Kingston zawdzięcza pozycję globalnego lidera rynku. Dbamy o wydajność i niezawodność produktów, a nasza marka przyciąga zarówno entuzjastów technologii, jak i pracowników”.

Jeżeli jesteście zainteresowani starymi pamięciami HyperX, to teraz powinniście ich szukać pod następującymi markami:

Nowe oznaczenia pamięci HyperX HyperX Predator -> Kingston Fury Renegade

HyperX Beast -> Kingston Fury Beast

HyperX Impact -> Kingston Fury Impact

Wkrótce nowe produkty Kingston Fury

Kingston nie zamierza na tym poprzestawać i planuje wydawać nowe produkty. 19 lipca mamy poznać pełny asortyment modułów pamięci DDR3 i DDR4, a w IV kwartale producent wprowadzi na rynek oczekiwane moduły DDR5, które obecnie poddawane są testom kompatybilności i testom weryfikacyjnym z udziałem producentów płyt głównych.

Źródło: Kingston