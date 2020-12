GOODRAM wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagających klientów. W ofercie polskiej firmy pojawiły się nowe pamięci IRDM PRO, które powinny zainteresować entuzjastów i modderów.

GOODRAM IRDM PRO to obecnie jedne z najpopularniejszych pamięci dostępnych na rynku. Polska marka nie zamierza jednak na tym poprzestawać - wraz z pojawieniem się nowych generacji procesorów, producent wprowadził do oferty nowe, szybsze zestawy.

Nowe pamięci GOODRAM IRDM PRO

Do tej pory w ofercie producenta były dostępne tylko moduły o taktowaniu 3600 MHz, które cechowały się bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny. GOODRAM wprowadził do oferty szybsze moduły – kości pracują z taktowaniem 4000 MHz przy opóźnieniach CL18-22-22 i napięciu 1,4 V.

To nie jedyna nowość producenta. Wraz z pojawieniem się szybszych modułów, do portfolio marki weszły też moduły w nowym kolorze Hollow White – biała płytka i radiator powinna przypaść do gustu entuzjastom i modderom (szczególnie, że taka stylistyka cieszy się coraz większym uznaniem przy projektowaniu nowych zestawów).

Pamięci są dostępne jako pojedyncze moduły o pojemności 8 i 16 GB oraz zestawy 2x 8 GB i 2x 16 GB. Szybsze zestawy sprawdzą się z nowymi platformami Intel i AMD.

Ile kosztują pamięci GOODRAM IRDM PRO?

W pierwszej kolejności do sprzedaży trafią moduły IRDM PRO w białym kolorze (Hollow White) o taktowaniu 3600 MHz – ich ceny są zbliżone do czarnych wersji (Pitch Black):

GOODRAM IRDM PRO 8 GB 3600 MHz – 199 zł

GOODRAM IRDM PRO 16 GB 3600 MHz – 359 zł

GOODRAM IRDM PRO 2x 8 GB 3600 MHz – 379 zł

GOODRAM IRDM PRO 2x 16 GB 3600 MHz – 699 zł

Pamięci IRDM PRO Pitch Black i Hollow White 4000 MHz trafią do sprzedaży w późniejszym terminie. Producent zapowiada, że nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje jeszcze szybsze moduły.

Źródło: GOODRAM

