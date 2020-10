GOODRAM UME Eco Friendly

Pendrive z kompostu? Brzmi niewiarygodnie, ale to możliwe! Polski GOODRAM wprowadził do oferty nowy, ekologiczny wariant pamięci przenośnej.

Jak żyć nowocześnie używając technologii, a przy tym zadbać o otaczające nas środowisko? To pytanie zadaje sobie dzisiaj wiele osób. Marka GOODRAM wpadła na innowacyjny pomysł, by wyprodukować pendrive’a z… kompostu.

GOODRAM prezentuje pendrive’a z kompostu

Mowa o modelu UME Eco Friendly, gdzie do budowy wykorzystano materiały biodegradowalne – gdy pamięć będzie niepotrzebna, będzie można ją umieścić w kompoście, gdzie ulegnie rozpadowi. Żeby jednak być precyzyjnym, należy podkreślić, że nie chodzi o całego pendrive’a, ale tylko (albo aż) jego obudowę.

Po co marka wprowadza ten model? Dla samej ekologii? Żeby być trendy?

„Nie, jako duży producent elektroniki jesteśmy świadomi swych działań i wpływu na środowisko. Nie wprowadzamy ekologicznej pamięci dla samego trendu bycia eko. Wprowadzamy ją dlatego, że jako producent elektroniki generujemy do środowiska materiały, które ulegają dłuższemu rozkładowi. To co możemy zrobić jako firma odpowiedzialna społecznie to wprowadzać rozwiązania, które zminimalizują wpływ na środowisko naturalne tam, gdzie to możliwe.” – tak brzmi oficjalne stanowisko firmy.

Warto dodać, że obudowa UME Eco Friendly jest nie tylko ekologiczna, ale także stworzona w 100% w Polsce, od projektu obudowy po jej wykonanie i wyprodukowanie.

Czy znajdą się chętni? Jesteśmy przekonani, że tak

UME Eco Friendly jest dostępny w trzech wersjach pojemnościowych: 16 GB, 32 GB i 64 GB. Pendrive korzysta z interfejsu USB 3.0, ale nie powinniśmy oczekiwać rewelacyjnej wydajności - transfery dochodzą do 60 MB/s przy odczycie i 20 MB/s przy zapisie.

Czy znajdą się chętni? Pewnie tak. W końcu coraz więcej osób zwraca uwagę na środowisko. Wybór pendriva’a, który nie będzie się rozkładał setki (albo i tysiące!) lat może być małym krokiem w stronę poprawy losów naszej planety.

Źródło: GOODRAM

