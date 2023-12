Jaki pendrive kupić? Polecamy najlepsze obecnie pendrive'y na rynku. Dobry pendrive musi mieć dużą pojemność oraz oferować szybki transfer danych. I jak zawsze powtarzamy - najlepszy pendrive to taki, który spełni wymagania użytkownika. Dotyczy to każdego rodzaju sprzętu.

Są różne sposoby na przenoszenie danych pomiędzy komputerami. Oprócz popularnych już od dłuższego czasu usług chmurowych, są to między innymi rozmaite nośniki: dyski zewnętrzne HDD i SSD, karty pamięci microSD i SD oraz bohaterowie tego zestawienia, czyli pendrive’y. Mają poważne atuty, a najważniejsze z nich to uniwersalność (jako że pasują i do komputera, i do telewizora, i do odtwarzacza, i do smartfona), mobilność (jako że są malutkie i ważą tyle, co nic) oraz (w przeciwieństwie do chmury) brak konieczności połączenia z Internetem. Oczywiście nie jest bez znaczenia to, na jaki model się postawi. Aby pomóc ci wybrać, stworzyliśmy ten ranking.

Jaki pendrive wybrać?

Chcesz kupić szybki pendrive? Postaw na odpowiedni interfejs

Dobry pendrive to taki, który zapewnia szybki przesył danych w obie strony. W tej kwestii olbrzymią rolę odgrywa interfejs. Obok pojemności i wytrzymałości, to właśnie to jest najważniejsza cecha przenośnej pamięci flash. Celuj w pendrive’y ze złączem USB 3.0, 3.1 lub 3.2 – one pozwalają na osiąganie transferów rzędu 100-400 MB/s w przypadku odczytu i kilkudziesięciu megabajtów na sekundę przy zapisie. Niestety nie każdy nośnik osiągnie obiecywane przez producenta wielkości, stąd warto poszperać w Internecie i znaleźć test pendrive, którego chcemy kupić.

Jeśli chcesz, by pendrive pasował nie tylko do komputera, telewizora, odtwarzacza czy konsoli, to najlepiej zrobisz stawiając na model z wtykiem USB typu C (a najlepiej z dwoma wtykami: standardowym i tym symetrycznym). Znajdziesz też coś takiego w naszym zestawieniu.

Wybieramy najlepszy pendrive

W rankingu przedstawiamy najczęściej produkty w najpopularniejszych wersjach pojemności, a więc między 64 a 128GB - w ten sposób łatwiej jest także ocenić opłacalność danego urządzenia. Większość wskazanych sprzętów jest jednak dostępna także w innych wersjach, stąd nie powinno być żadnego problemu z nabyciem egzemplarza o najbardziej pasującej Wam pojemności.

SanDisk Cruzer Ultra 64GB – dobry pendrive za nieduże pieniądze Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pendrive SanDisk Cruzer Ultra o pojemności 64GB kosztuje około 30 złotych. Producent deklaruje, że maksymalna prędkość odczytu to 130 MB/s i zgodny jest ze standardami USB 3.0 oraz USB 2.0. Co więcej, chroni on zapisane na nim pliki na dwa sposoby. Po pierwsze, pendrive charakteryzuje się trwałą i wytrzymałą obudową, a po drugie skorzystać można z oprogramowania SanDisk SecureAccess, które ogranicza dostęp do zapisanych danych zdefiniowanym przez użytkownika hasłem. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 100 MB/s

Szybkość zapisu 40 MB/s

Wymiary 56.8 x 21.3 x 10.8 mm

Kingston 64GB DataTraveler Exodia M USB 3.2 Gen 1 – najlepszy pendrive za nieco ponad 20 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny pendrive, za który zapłacimy niecałe 30 złotych. Cieszy się on obecnie ogromną popularnością przede wszystkim ze względu na swoją niską cenę. Warto jednak dodać, że Kingston Exodia M obsługuje standard USB 3.2 Gen 1, więc z prędkością transferu danych nie powinno być źle. Producent nie podaje maksymalnych wartości zapisu i odczytu danych, ale za tę cenę nie należy spodziewać się cudów. Trzeba jednak wiedzieć, że to pendrive dla mniej wymagających użytkowników. Ten model kupić można w czterech wariantach pojemności – 32, 64, 128 oraz 256 GB. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 80-120 MB/s

Szybkość zapisu 10-20 MB/s

Wymiary 67.4 x 21.8 x 11.6 mm

Goodram UME3 – tani i dobry pendrive Ocena benchmark.pl









4,4/5 Bezpośredni konkurent dwóch opisanych wyżej modeli. Zdecydowanie nie jest to najszybszy pendrive 2022 roku, ale nadrabia ceną – za wariant o pojemności 64 GB zapłacić trzeba około 30 złotych. UME3 wyposażony został w interfejs USB 3.2 Gen 1, zapewniający prędkość odczytu danych do 60 MB/s. W przypadku zapisu wynik ten wynosi około 20 MB/s. Pendrive ma otwór, do którego przymocować można zawieszkę lub kółko do kluczy, a zatyczka posiada antypoślizgowe wypustki, dzięki którym w łatwy sposób można ją ściągnąć i założyć. Warto dodać, że ten pendrive objęty jest dożywotnią gwarancją. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 60 MB/s

Szybkość zapisu 20 MB/s

Wymiary 51 x 21 x 9.6 mm

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe – elegancki pendrive z USB-C Ocena benchmark.pl









4,3/5 Zdecydowanie wyższa półka niż w przypadku wcześniej proponowanych modeli. Wyróżnia go między innymi metalowa, wstrząsoodporna obudowa, która nadaje eleganckiego wyglądu oraz dwa interfejsy – USB typu A i USB typu C, dzięki czemu tego pendrive’a podłączyć można do bardzo wielu urządzeń. Pierwszy wtyk podłączymy między innymi telewizorów oraz starszych i nowych modeli komputerów, a USB-C przyda się właścicielom nowoczesnych laptopów (na przykład MacBooków) oraz smartfonów i tabletów. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 150 MB/s

Wymiary 55 x 21 x 9,6 mm

Sandisk Ultra Fit – mały pendrive, który wszędzie zmieścisz Ocena benchmark.pl









4,3/5 Mały, ale wariat. Za tego pendrive’a o pojemności 64 GB zapłacić trzeba około 50 złotych, ale za tą cenę otrzymujemy całkiem sporo. Jest interfejs USB 3.2 Gen 1, który zapewnia prędkość odczytu sięgającą 130 MB/s, a to całkiem niezły wynik. Dzięki znajdującemu się w komplecie oprogramowaniu SanDisk SecureAccess, dane zapisane na tym urządzeniu mogą być chronione hasłem. Obudowa tego pendrive ma niezwykle małe rozmiary, a mimo tego jest odporna na wstrząsy. Podsumowując, Ultra Fit charakteryzuje się bardzo dobrą relacją ceny do oferowanych możliwości. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 130 MB/s

Szybkość zapisu 20-50 MB/s

Wymiary 19,1 x 15,9 x 8,8 mm

Samsung BAR Plus Champaign Silver USB 3.1 - dobry pendrive dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,8/5 To co od razu rzuca się w oczy to nowoczesne wzornictwo. Obudowa wykonana została z metalu, więc jest elegancka oraz wytrzymała. Jest odporna na wodę, wstrząsy, niską oraz wysoką temperaturę, działanie magnesu oraz promieni rentgena. Urządzenie zgodne jest ze standardem USB 3.1, a według producenta maksymalna prędkość odczytu do 400 MB/s. Ten pendrive nadaje się więc do pracy z dużymi plikami. Zapisywanie ich i odczytywanie powinno raczej przebiegać dość sprawnie. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 400 MB/s

Szybkość zapisu 30-70 MB/s

Wymiary 15.46 x 40.05 x 12.02 mm

Samsung USB-C MUF-128DA/APC - dobry pendrive z USB-C Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ostatnia propozycja to niewielki pendrive marki Samsung ze złączem USB typu C. Jest zgodny ze standardem USB 3.1, a także wstecznie kompatybilny z USB 3.0 i 2.0. Na stronie producenta przeczytać można, że ten pendrive jest zdolny do przeniesienia pliku o wielkości 4 GB w czasie około 11 sekund, co daje prędkość odczytu na poziomie 400 MB/s. Warto także zwrócić uwagę na nowoczesny design oraz wysuwaną wtyczkę. Obudowa jest odporna na wodę, wstrząsy, pola magnetyczne, temperaturę i promieniowanie rentgena. Najważniejsze cechy: Interfejs USB-C

Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 400 MB/s

Szybkość zapisu 30-60 MB/s

Wymiary 33.70 x 15.90 x 6.40 mm

Kingston Data Traveler Max - super szybki pendrive w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,8/5 Kingston DataTraveler Max ze swoim interfejscem USB 3.2 Gen. 2 jest najszybszym nośnikiem w naszym zestawieniu, przy czym jakość ta dostępna jest w cenie, która o dziwo nie zwala z nóg. Producent deklaruje maksymalną prędkość odczytu na poziomie nawet 1000 MB na sekundę i tylko odrobinę niższą prędkość zapisu. Choć w praktyce prędkości te nie są osiągalne przy podpięciu do starszych gniazd USB, to i tak Traveler Max pozostawia większość konkurencji daleko w tyle. Nie jest dostępny w pojemnościach niższych niż 256GB. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen. 2

Pojemność 512 GB

Szybkość odczytu 1000 MB/s

Szybkość zapisu 900 MB/s

Wymiary 91.17 x 22 x 9.02 mm

Oczywiście dobrych pendrive’ów na rynku jest zdecydowanie więcej. Tego typu pamięci stały się już jakiś czas temu produktami niszowymi, dlatego w naszym rankingu skoncentrowaliśmy się raczej na tych uniwersalnych i najbardziej popularnych modelach.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.