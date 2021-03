Obecnie – co wielu nam się nie podoba – Google śledzi każdy nasz krok i na tej podstawie tworzy indywidualne profile reklamowe. Amerykański gigant doszedł jednak najwyraźniej do wniosku, że nie tędy droga i zapowiada przejście na… śledzenie grupowe.

Google stawia na śledzenie grupowe zamiast indywidualnego

Można jej ufać lub nie ufać, ale póki co możemy opierać się tylko na tym, co przekazuje do mediów. A według zapewnień firmy Google monitorowanie indywidualne okazuje się niekonieczne. Dlatego zmierza w kierunku systemu anonimowego i opartego na grupach. Takie śledzenie ma być równie skuteczne z perspektywy reklamodawców, a jednocześnie mniej kontrowersyjne i naruszające prywatność ze strony użytkowników.

To największa zmiana w modelu biznesowym Google od lat. A będzie ona po prostu polegać na tym, że informacje nie będą zbierane indywidualnie dla każdego użytkownika, lecz dla grup docelowych. To zresztą nawet bardziej powinno odpowiadać reklamodawcom, bo jest bliższe ich sposobowi myślenia o klientach.

Koniec z reklamami na podstawie historii przeglądania

Innymi słowy: wyświetlane reklamy nie będą nawiązywać do twojej historii wyszukiwania, lecz zainteresowań grupy, z którą możesz się utożsamiać. – „Reklamodawcy nie muszą śledzić indywidualnych konsumentów, aby uzyskać korzyści płynące z reklamy cyfrowej” – zapewnia David Temkin z Google. – „Użytkownicy zaś nie powinni akceptować śledzenia dla czerpania korzyści z odpowiednich reklam”.

Takie wypowiedzi mogą wydawać się zabawne albo wręcz bezczelne, biorąc pod uwagę to, na czym swoje imperium zbudowała firma Google. Można jednak traktować je także jako chęć zrobienia dobrej zmiany. Co o tym myślisz?

