Google się zlitował. Chrome na Androida z paskiem adresu na dole ekranu

To prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana zmiana w historii mobilnego Chrome’a. Korzystanie z przeglądarki na dużych ekranach właśnie staje się znacznie wygodniejsze.

Sięganie kciukiem do górnej krawędzi ekranu telefonu nie należy do najwygodniejszych czynności na świecie. Zwłaszcza że przekątne wyświetlaczy smartfonów coraz częściej zbliżają się do graniczy 7 cali, a w przypadku urządzeń składanych potrafią nawet ją przekroczyć. Jeśli uważasz, że dół ekranu to bardziej optymalne miejsce dla paska adresu, to Google ma dobre wieści.

Chrome na Androida z paskiem adresu na dole ekranu. To już oficjalne

Google oficjalnie ogłosił, że nowa wersja przeglądarki Chrome na Androida pozwala przenieść pasek adresu z górnej na dolną krawędź wyświetlacza, co ułatwia dosięgnięcie jej kciukiem. Wystarczy przytrzymać palec na pasku i wybrać opcję "przenieś pasek adresu na dół".

Choć wdrażanie nowej funkcji już się rozpoczęło, to Google szacuje, że jej aktywacja u wszystkich użytkowników zajmie kilka tygodni. U mnie - w chwili publikacji tego tekstu - nie jest jeszcze dostępna.

Chrome z paskiem adresu na dole (fot. Google)

Użytkownicy Chrome’a czekali na tę funkcję od lat. Choć kiedyś już ją mieli

Co ciekawe, Chrome na Androida już w 2016 roku pozwalał przenieść pasek ekranu na dół, ale była to funkcja eksperymentalna i głęboko zakopana w ustawieniach. Ponadto w 2020 została całkowicie usunięta, co spotkało się z falą krytyki ze strony jej zwolenników.

W 2023 Google dodał możliwość przeniesienia paska adresu na dół w… Chromie na iPhone’a. Użytkownicy Androida musieli obejść się smakiem przez niemal kolejne dwa lata, choć w kwietniu 2025 ukryta opcja zawitała po cichu do wersji beta.

Przyczyny tak długiej walki z wdrożeniem - wydawałoby się - tak prostej funkcji nie są znane. Mogę jedynie spekulować, że problem stanowiły jakieś patenty.