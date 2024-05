Google chce zmienić sposób, w jaki planujesz podróże. Do akcji wkracza AI

Jeśli obietnice Google’a się spełnią, czas planowania twojej kolejnej wycieczki do innego miasta lub kraju będzie liczony nie w godzinach, ale sekundach. Wszystko dzięki Gemini.

Oczywiście wiele osób wykorzystuje ChatGPT czy Gemini do planowania podróży od samego początku istnienia tych usług. Ich działanie sprowadza się jednak głównie do prostej analizy publicznych informacji. Jeśli chcesz wybrać się do Londynu, chatbot AI może wskazać kilka bardziej oczywistych atrakcji i spiąć je optymalną trasą, ale ciężko o naprawdę spersonalizowany plan.

Google obiecuje, że wkrótce planowanie podróży ze sztuczną inteligencją wkroczy na nowy poziom. Firma chce wykorzystać to, że ma w swoim portfolio nie tylko chatbota Gemini, ale i nafaszerowane danymi Mapy czy Gmaila.

Google zapowiada, jak sztuczna inteligencja Gemini usprawni planowanie podróży

Podczas Google I/O 2024 ogłoszono, że wkrótce asystent Gemini będzie w stanie zaplanować podróż w sposób wyjątkowo mocno spersonalizowany. "Wybieram się z rodziną na weekend do Miami. Mój syn uwielbia sztukę, a mąż bardzo chce spróbować świeżych owoców morza. Czy możesz znaleźć informacje o locie i hotelu z mojej poczty Gmail i pomóc mi zaplanować weekend?" - to przykładowe polecenie przytoczone przez Google’a podczas prezentacji.

W takiej sytuacji Gemini ma:

przeanalizować e-maile w poszukiwaniu informacji o godzinach lotów i lokalizacji zarezerwowanego hotelu;

połączyć się z Mapami Google, by odnaleźć rekomendowane muzea i restauracje;

wyszukać w sieci inne warte uwzględnienia atrakcje;

zaplanować trasę z uwzględnieniem warunków pogodowych, odległości i szacowanego czasu podróży między poszczególnymi atrakcjami.

W ciągu kilku sekund użytkownik ma otrzymać od Gemini gotowy plan podróży. Google deklaruje, że w dowolnym momencie można będzie poprosić chatbota o wprowadzenie zmian.

Niestety z inteligentnego planowania podróży nie skorzysta każdy użytkownik Google Gemini

Google ujawnił, że nowa funkcja będzie zarezerwowana dla użytkowników płatnego planu Gemini Advanced. Ten w pakiecie z 2 TB w chmurze wyceniony jest na 97,99 zł miesięcznie, ale firma oferuje 2-miesięczny darmowy okres próbny.

Planer podróży ma trafić do Gemini Advanced "w nadchodzących miesiącach". Miejmy nadzieję, że Google wyrobi się przed końcem wakacji.