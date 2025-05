Zaczęło się odliczanie. Gdzie oglądać Google I/O 2025 na żywo?

Google I/O 2025 - najważniejsza impreza firmy w tym roku - rusza już 20 maja. Czego możemy oczekiwać i jak śledzić ogłoszenia na żywo?

"Dowiedz się, jak rozwijamy naszą misję organizowania światowych informacji i czynienia ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi" - tymi słowami Google zapowiada tegoroczne I/O. Podczas imprezy corocznie ogłaszane są najważniejsze nowości związane z usługami i aplikacjami Google’a, na czele z Gemini, Androidem, Chrome’em czy Mapami.

Co ciekawe, specjalne wydarzenie poświęcone Androidowi 16 wyjątkowo odbyło się z tygodniowym wyprzedzeniem, co może wskazywać na to, że Google potrzebuje przestrzeni dla innych ogłoszeń. Podczas wspomnianej transmisji padła zapowiedź "naprawdę fajnego demo" z dość klarowną sugestią, że chodzi o inteligentne okulary.

Czego jeszcze możemy oczekiwać? Cóż, podczas ubiegłorocznego Google I/O szef firmy pochwalił się, że w trakcie samej imprezy otwierającej skrótowiec "AI" padł na scenie 121 razy. Niewykluczone, że w tym roku gigant będzie chciał poprawić ten wynik.

Google I/O 2025 rusza 20 maja o godzinie 19:00 czasu polskiego. Otwarcie będzie można oglądać na żywo na YouTubie.