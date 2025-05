Cloud Imperium Games, rozwijające jedną z najdroższych gier w historii, poszukuje pracowników z doświadczeniem w tworzeniu programów na konsole obecnej i nowej generacji.

Star Citizen na PS6, PS5 i Xboxy? Trwa poszukiwanie specjalistów

Rozwijana od przeszło dekady gra “Star Citizen” niezmiennie nie doczekała się premiery swojej wersji 1.0 (choć wybrańcy mieli już okazję zagrać w nią za darmo). Tymczasem w internecie zawrzało od dyskusji na temat potencjalnej zmiany platformy, na których miałaby być ona dostępna.

Twórcy gry na Microsoft Windows otworzyli właśnie rekrutację, mającą wyłonić specjalistów z zakresu animacji filmowej, z doświadczeniem w tworzeniu gier na konsole obecnej i nowej generacji. Jak czytamy w ogłoszeniu:

Jako animator filmowy będziesz częścią zespołu animatorów i projektantów filmowych, których zadaniem będzie ożywienie występów jednych z najlepszych aktorów w branży i powiązanie ich z narracją Squadron 42. Będziesz tworzyć sceny z wieloma opcjami rozgałęzień, głęboką i emocjonalną narracją oraz ekscytującą akcją. Założona w 2012 roku firma Cloud Imperium Games tworzy najnowocześniejsze gry wideo, które przełamują oczekiwania. Obecnie pracujemy nad Star Citizen, bijącym rekordy popularności wieloosobowym symulatorem kosmicznym online, oraz Squadron 42, filmową przygodą dla jednego gracza, osadzoną w tym samym uniwersum.

Powyższy wpis został zrozumiany jako wskazówka odnośnie do planów przeniesienia “Star Citizen”, a przynajmniej “Squadron 42” na konsole, takie jak Sony PlayStation i Microsoft Xbox – co wobec postępu technologicznego, poczynionego od początków prac nad grą, byłoby do pewnego stopnia uzasadnione. Na ten moment oficjalnych komunikatów wciąż jednak brak.

Star Citizen – jedna z najdroższych gier w historii

“Star Citizen” pochłonęło już 800 mln dolarów, co sytuuje tytuł w czołówce najdroższych gier w historii. Wyżej celuje już tylko GTA 6, którego budżet szacuje się na poziomie nawet 2 miliardów dolarów (wliczając w to koszty rozwoju gry, jej przyszłych aktualizacji oraz promocji).

Źródło: wccftech.com