Sankcje nałożone na Federację Rosyjską okazują się fikcją. Rosyjski dziennik Kommiersant ustalił, że Rosja wciąż importuje sprzęt komputerowy za pośrednictwem pośredników, a do kraju nadal trafiają procesory firm Intel i AMD.

W odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy, kraje zachodnie nałożyły sankcje mające na celu ograniczenie jej możliwości technologicznych. Restrykcje objęły m.in. zakaz dostarczania nowoczesnego sprzętu, w tym komponentów komputerowych, co miało utrudnić funkcjonowanie rosyjskiego przemysłu, zwłaszcza zbrojeniowego.

Jak jednak donosi rosyjski dziennik Kommiersant, ograniczenia te mają głównie charakter deklaratywny. Choć formalnie obowiązują, w rzeczywistości są łatwe do obejścia – nowoczesne podzespoły, takie jak procesory Intel i AMD, nadal trafiają do Rosji za pośrednictwem firm z krajów trzecich.

Rosja obchodzi sankcje

Oficjalne dane Rosyjskiej Federalnej Służby Celnej potwierdzają, że dostęp do amerykańskich procesorów został poważnie ograniczony. Według informacji przekazanych przez rosyjskich urzędników, import układów Intel spadł aż o 95 proc., a dostawy procesorów AMD zmniejszyły się o 81 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W sumie do Rosji trafiło zaledwie 37 tys. sztuk, co oznacza gwałtowny spadek względem 537 tys. sprowadzonych w 2023 roku.

W rzeczywistości rosyjskie firmy skutecznie obchodzą sankcje, pozyskując podzespoły za pośrednictwem państw trzecich. Jak ustalili dziennikarze, chipy trafiają do Rosji m.in. przez Hongkong, Malezję czy Indie – często pod zmienionym oznakowaniem lub jako część szerszych kategorii towarów, co pozwala ukryć ich rzeczywiste przeznaczenie przed służbami celnymi. Tego rodzaju praktyki tłumaczą, dlaczego oficjalne dane importowe wyglądają na niewielkie, mimo że rosyjskie fabryki wciąż dysponują odpowiednim zapleczem technologicznym.

Firma Rikor, zajmująca się składaniem komputerów w Rosji, poinformowała, że w ubiegłym roku nabyła ponad 120 tys. procesorów, co oznacza wzrost o około 30 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Również inne rosyjskie przedsiębiorstwa z branży technologicznej podkreślają, że dostępność chipów systematycznie się poprawia – już trzeci rok z rzędu.