be quiet! na Computex 2025. Widziałem nowe chłodzenia i zasilacze

Odwiedziłem stoisko firmy be quiet! na targach Computex 2025 i miałem okazję przedpremierowo zobaczyć sprzęt, który dopiero trafi do sprzedaży. Producent szykuje nowe chłodzenia Pure Loop 3 oraz zasilacze Pure Power 13 M.

Targi Computex to największe wydarzenie poświęcone podzespołom komputerowym i doskonała okazja do zaprezentowania nowości sprzętowych. Na tegorocznej imprezie nie mogło zabraknąć firmy be quiet!, która nie tylko pokazała swoje dotychczasowe produkty, ale zapowiedziała też nadchodzące premiery.

Na co warto czekać?

Chłodzenia be quiet! Pure Loop 3

Producent przygotował chłodzenia wodne z serii Pure Loop 3 i Pure Loop 3 LX, mające zainteresować wymagających użytkowników, którzy szukają sprzętu w niewygórowanej cenie.

Modele Pure Loop 3 (bez dopisku) utrzymane są w eleganckiej, czarnej kolorystyce. Zestawy będą dostępne w wariantach z chłodnicami o rozmiarze 240 mm, 280 mm oraz 360 mm. Zastosowano tu standardową konstrukcję o profilu 27 mm oraz elastyczne węże w nylonowym oplocie.

W przypadku modeli Pure Loop 3 z dopiskiem LX można liczyć na bardziej efektowny wygląd. Blokopompka została wyposażona w stylowe podświetlenie RGB LED. W zestawie znajduje się 10 dodatkowych folii, które można umieścić pod przezroczystą pokrywą, co pozwala na personalizację chłodzenia – bez konieczności dopłaty, jak ma to miejsce np. w przypadku wyświetlaczy LCD. Warto zaznaczyć, że wersje z podświetleniem będą dostępne wyłącznie z chłodnicami 240 mm i 360 mm.

Chłodzenia be quiet! Pure Loop 3 mają trafić do sprzedaży w sierpniu, a sugerowane ceny wynoszą odpowiednio:

Pure Loop 3 240mm – 359 zł,

Pure Loop 3 280mm – 419 zł,

Pure Loop 3 360mm – 439 zł,

Pure Loop 3 LX 240mm – 419 zł,

Pure Loop 3 LX 360mm – 509 zł.

Zasilacze be quiet! Pure Power 13 M

Po sukcesie modeli Pure Power 12 M producent przygotował nową serię Pure Power 13 M. Zasilacze będą dostępne w wersjach o mocy 550 W, 650 W, 750 W, 850 W i 1000 W, a ich konstrukcja już jest w pełni zgodna ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1, z nową wtyczką 12V-2x6.

Nowe jednostki bazują na solidnej konstrukcji, która gwarantuje stabilną pracę, pewne napięcia wyjściowe oraz wysoką sprawność energetyczną. Choć producent oficjalnie chwali się jedynie certyfikatem 80 PLUS Gold, potwierdzono również uzyskanie certyfikatu Cybenetics Gold.

Za chłodzenie odpowiada 120-milimetrowy wentylator, który tym razem pracuje w trybie półpasywnym, co ma zapewniać cichsze działanie przy niskim obciążeniu.

Producent oferuje na zasilacze 10-letnią gwarancję. Premiera sklepowa została zaplanowana na czerwiec, a ceny powinny być zbliżone do tych, które obowiązują w przypadku starszych modeli Pure Power 12 M.

Pure Power 13M 1000W – 719 zł,

Pure Power 13M 850W – 595 zł,

Pure Power 13M 750W – 509 zł,

Pure Power 13M 650W – 469 zł,

Pure Power 13M 550W – 399 zł.

be quiet! Light Base Stand

Na stanowisku producenta zaprezentowano również specjalną podstawkę pod obudowy Light Base (Light Base Stand), która umożliwia ustawienie komputera „do góry nogami” – tak, by ciekawiej prezentował się na stanowisku pracy. Podstawka została wykonana z drewna i metalu, co nadaje jej nowoczesnego i stylowego wyglądu.

Na razie to jedynie koncepcja produktu i nie wiadomo, czy trafi do sprzedaży. Trzeba jednak przyznać, że to interesujący pomysł. Obudowy świetnie komponują się z podstawką, a całość pozwala stworzyć bardziej oryginalny i estetyczny zestaw.

Myszki be quiet! Dark Perk

Niedawno producent wkroczył na rynek akcesoriów dla graczy, prezentując swoje pierwsze klawiatury i myszki. Sebastian miał okazję przetestować modele Dark Mount i Light Mount – sprzęt zaskakuje możliwościami, choć jego cena może okazać się zaporowa (719 i 1105 zł). Premiera w polskich sklepach została przesunięta na wrzesień, podobno z powodu ogromnego zainteresowania.

Na debiut myszek Dark Perk Sym i Dark Perk Ergo poczekamy nieco krócej. Sklepowa premiera zaplanowana jest na sierpień, a obie wersje mają kosztować 549 zł.