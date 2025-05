Przyłapał Google'a na kręceniu reklamy Pixela 10. Trzy miesiące przed premierą

Prace nad promocją Pixela 10 już trwają. Dzięki temu, że Google nie bardzo przykłada się do strzeżenia swoich tajemnic, możemy rzucić okiem na jego wygląd.

Fotograf Mark Teasdale wybrał się na spacer po Vancouver i trafił na spory plan zdjęciowy. Zawodowa ciekawość kazała mu podejść bliżej i okazało się, że ekipa została wynajęta przez Google’a.

Nie trzeba było detektywa, by zorientować się, że filmowcy kręcą reklamę nadchodzących smartfonów Pixel 10, bo nazwa ta razem ze zdjęciami urządzeń pojawiła się na scenorysie.

Google Pixel 10 - co zdjęcia z planu mówią o nowym smartfonie?

Przede wszystkim zakulisowe materiały zdają się potwierdzać to, na co wskazywały już wcześniejsze przecieki - Pixel 10 ma być łudząco podobny do swojego poprzednika. Aparat z teleobiektywem, zarezerwowany dotychczas dla wariantów Pro, tym razem ma jednak trafić do całej trójki smartfonów.

Zdjęcie z planu reklamy Pixela 10 (fot. MarksGonePublic / X)

Ze scenorysu wynika, że slogan promocyjny nowej serii to "Ask more of your phone", co można przetłumaczyć jako "Wymagaj więcej od swojego telefonu". Potencjalnie jednak "ask more" to gra słów odnosząca się dosłownie do zadawania pytań. Czyżby do Pixela 10 miała trafić nowa wersja Gemini z funkcją bezdotykowej obsługi smartfonu, którą zapowiedziano podczas Google I/O 2025?

rozwiń

Data premiery Pixela 10 nie została jeszcze ujawniona, ale oczekuje się, że - podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji - prezentacja odbędzie się w sierpniu.

Google Pixel 10, 10 Pro i 10 Pro XL - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. Android Headlines / @OnLeaks)