Xbox wypuścił specjalne kontrolery z Wiedźmina. Rozeszły się w kilka godzin

Limitowane gamepady zostały udostępnione przez Xbox bez wcześniejszej zapowiedzi. Ich styl nawiązuje do gry Wiedźmin 3 - kilka dni temu minęło 10 lat od jej wydania. Zainteresowanie było tak wielkie, że nakład wyczerpał się wcześniej niż sądzono.

Wiedźmińskie kontrolery zostały udostępnione przez Xbox bez wcześniejszej zapowiedzi 22 maja w godzinach popołudniowych. To akcja firm CD Projekt RED i Microsoft, które nawiązały współpracę z okazji 10-lecia gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wypuszczając specjalną edycję gamepadów, które były dostępne wyłącznie w sklepie Microsoft. Projekt był autorstwa polskiego studia CDPR.

Kontrolery z Wiedźmina 3 rozeszły się w mgnieniu oka

Kontrolery Xbox Wireless Controller – The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition oraz Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core The Witcher 3 10th Anniversary Special Edition będą działać na konsolach Xbox Series X|S. Są kompatybilne również ze starszymi modelami - Xbox One X i S. Informacja o tym, że są dostępne w sprzedaży została równolegle udostępniona na stronie Xbox oraz social mediach CDPR, poświęconych Wiedźminowi. Po kilku godzinach sklep internetowy podawał już informację, że produkt jest już niedostępny. Pod postem pojawiają się już wpisy tych, którym nie udało się zdążyć z zakupem: "Nakład obliczony na 5 godzin sprzedaży. Że też opłacało się robić reklamę...", "Szkoda, że nie można kupić. Tak mało ich było?" czy "Prosimy o więcej" - komentowali pod postem na Facebooku. Użytkownicy pytali również, czy będzie edycja na konsole Playstation.

CDPR przemycił ukrytą informację zapisaną w głagolicy?

Fani mieli możliwość wyboru pomiędzy standardowym modelem kontrolera, którego cena wynosiła 349 zł, a droższą wersją Elite Series 2 Core z dodatkowymi akcesoriami, krótszą blokadą spustów, regulowanymi napięciami drążków i akumulatorem, za 719 zł. Pad zdobiła wiedźmińska grafika, a w centralnej części umieszczono symbol medalionu Wiedźmina Geralta z Rivii. Kontrolery zawierały również pismo głagolicowe, najstarszy znany alfabet słowiański, który można znaleźć także w samej grze. "Co do tego, co mówi pismo... nie zdradzimy tego tutaj, ale możemy powiedzieć, że te symbole nie są przypadkowe. Na kontrolerze znajduje się również charakterystyczny czerwony ślad pazura z logo Wiedźmina 3, oddający hołd wielkim przygodom Geralta w Velen, Novigradzie, Skellige i poza nimi. Daliśmy spustom kontrolera dwa różne kolory, nawiązując do wiedźmińskich mieczy – srebrnego na potwory i stalowego na ludzi" - podaje Xbox.

"Zbadaliśmy wiele kierunków przy tworzeniu tego kontrolera, ale od początku wiedzieliśmy, że chcemy opowiedzieć historię" – powiedział Joshua Flowers z CD Projekt RED. "Chcieliśmy, aby sprawiał wrażenie czegoś, co towarzyszyło ci na ścieżce, czegoś zużytego i osobistego. Podczas opracowywania koncepcji zaczęliśmy tworzyć historię tego kontrolera – i jak mógłby istnieć w świecie Wiedźmina 3. To narracja, w której się zakochaliśmy. Musiał sprawiać wrażenie, że należy do uniwersum Wiedźmina 3 – jakby przeżył bitwy i nosił własne historie." - dodał.

Na razie ani CD Projekt Red ani Xbox nie podają informacji, czy wiedźmińskie kontrolery wrócą do sprzedaży.

Źródło: Xbox.com, Wiedźmin/Facebook