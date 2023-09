Wszystkiego najlepszego, Google. To już 25 lat

Popularny “wujek Google” jest już z internautami na całym świecie od 25 lat. Gigant świętuje dziś swoje urodziny i specjalnie z tej okazji przygotował szczególną grafikę, tzw. doodle.

Pojawienie się Google w internecie to rok 1997, kiedy to zarejestrowano domenę Google.com. Powołana do życia za sprawą Larry’ego Page’a i Sergey’a Brina firma Google Inc. powstała w istocie dopiero po uruchomieniu serwisu, bo 4 września 1998 r. Gigant zwyczajowo świętuje urodziny wyszukiwarki 27 września, a zatem dziś możemy obserwować przygotowaną na tę okoliczność grafikę na stronie głównej wyszukiwarki Google.

Google ma już 25 lat

Początki dzisiejszego giganta z branży technologicznej to przede wszystkim niewielkie “biuro”, którym na początku funkcjonowania wyszukiwarki był garaż należący do Susan Wojcicki, będącej do 2023 r. dyrektorką generalną YouTube. Znajdujący się przy Santa Margarita Ave w Menlo Park (Kalifornia) obiekt dziś można obejrzeć podczas wirtualnego spaceru w Mapach Google (Street View).

Wspomnieć też warto o samej nazwie Google, która często mylnie jest traktowana jako nawiązanie do jakichkolwiek gogli. Nic bardziej mylnego, bowiem założyciele firmy zdradzili, że nazwa jest odniesieniem do słowa “googol”. Oznacza ono liczbę zapisywaną w postaci dziesiętnej jako jedynka i sto zer.

Z okazji 25-lecia Google, gigant przygotował urodzinowe doodle symbolizujące zmiany logotypu wyszukiwarki na przestrzeni ostatnich lat. Po uruchomieniu strony głównej Google i kliknięciu w grafikę, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z wynikami wyszukiwania hasła “25 urodziny Google”. Jednocześnie z góry ekranu zacznie sypać się konfetti w barwach typowych dla Google.

Poza specjalną grafiką z okazji urodzin Google, w sieci pojawiła się także lista (przygotowana przez portal Al Jazeera) najczęściej wyszukiwanych haseł w wyszukiwarce w latach 2003-2022. Sprawdźcie, co najbardziej interesowało internautów w ciągu minionych dwóch dekad.