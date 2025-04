Android czy iOS? Pozwoliłem, by głos na ten temat zabrała sztuczna inteligencja. Dzięki Google NotebookLM chodzi dosłownie o głos.

NotebookLM to potężne narzędzie Google’a do prowadzenia notatek i badań, które jest zasilane przez sztuczną inteligencję. We wrześniu ubiegłego roku aplikacja otrzymała funkcję o nazwie Audio Overviews, która odpowiada za streszczenie dokumentów, artykułów czy raportów, a następnie generowania na ich temat wirtualnej rozmowy dwóch osób w formie podcastu.

Przez ponad pół roku funkcja ta działała tylko po angielsku, ale właśnie doczekała się wsparcia dla ponad 50 nowych języków. W tym polskiego.

Google NotebookLM zamienia dokumenty w podcasty. Efekty zwalają z nóg

Aby sztuczna inteligencja w ogóle miała o czym rozmawiać, poprosiłem chatbota Gemini o wygenerowanie prostej listy zalet Androida oraz iOS-u. 10 krótkich punktów, nic więcej.

Następnie załadowałem ten tekst do NotebookLM i aktywowałem funkcję Podsumowanie audio. Kilka minut później otrzymałem gotową 5-minutową rozmowę, w trakcie której dwie wirtualne osoby omawiają każdy kolejny punkt.

Sztuczna inteligencja robi wszystko, by rozmowa brzmiała naturalnie. Generuje przeciągnięcia werbalne ("eee", "hmm" itp.) czy zająknięcia, wtrąca dodatkowe spostrzeżenia, a niektóre zdania są formułowane nieskładnie. Momentami czuć lekką sztuczność w tych wymuszonych przerywnikach czy pojedynczych przekręconych słowach, ale myślę, że niejedna osoba uwierzyłaby, że to prawdziwa rozmowa dwóch ludzi.

Mój przykład był bardzo prosty, ale NotebookLM pozwala załadować nawet 300 materiałów źródłowych w różnych językach, w tym wielostronicowe dokumenty, strony internetowe, wykresy, artykuły, badania naukowe czy nawet filmy. Za pomocą tekstowych promptów można sprecyzować, by rozmowa była ukierunkowana na konkretny temat.

Po co to wszystko? Takie rozmowy w formie podcastów mogą być bardziej angażujące niż czytanie długiego raportu czy podręcznika. Podsumowania audio w NotebookLM mogą więc ułatwić przyswajanie wiedzy czy zapoznawanie się z różnymi spojrzeniami na dane zagadnienie. W czasach studenckich dałbym się za taką sztuczną inteligencję pokroić.

Aby skorzystać z Podsumowań audio wystarczy wejść na stronę NotebookLM.Google.com, wybrać opcję "Utwórz nowy", a następnie kliknąć "Wygeneruj" w zakładce "Podsumowanie audio". Google informuje, że wsparcie dla języka polskiego udostępniane jest użytkownikom stopniowo.