Czy AI zabierze pracę programistom? CEO Microsoft zna odpowiedź

Szefowie największych koncernów technologicznych wypowiadają się na temat kodowania z użyciem AI. Prognozy są jednoznaczne.

Choć narzędzia AI są wykorzystywane od dawna, prawdziwą rewolucję rozpoczął ChatGPT. Od nieco ponad dwóch i pół roku każdy (także zupełnie za darmo) może korzystać z coraz bardziej zaawansowanych możliwości, jakie daje chatbot. Po pierwszych zachwytach nową technologią przyszedł jednak czas na refleksję. Czy sztuczna inteligencja nie zmieni naszego życia zbyt mocno? A może powinniśmy się obawiać utraty pracy i przejęcia dotychczasowych zadań przez AI? CEO Microsoftu ma dla nas ważną wiadomość w tej sprawie.

CEO Microsoftu: AI pisze za nas kod

W jednej z ostatnich wypowiedzi Satya Nadella (CEO Microsoftu) podał cenną informację na temat wykorzystania sztucznej inteligencji. Aż 20 do 30 % kodu trafiającego do repozytoriów amerykańskiego giganta jest tworzonych przez sztuczną inteligencję. Nie powinno też nikogo dziwić, że udział AI w programowaniu stale rośnie. Znamy prognozę, która powinna zmuszać do refleksji.

Kevin Scott (CTO Microsoftu) prognozuje, że do 2030 roku aż 95% kodu będzie generowane przez sztuczną inteligencję. Data na pierwszy rzut oka może wydawać się odległa, mowa natomiast o ogromnej zmianie w ciągu następnych 5 lat. Scott ma natomiast także pozytywną wiadomość dla obecnych programistów: ludzka kreatywność wciąż będzie kluczowa przy tworzeniu kodu.

Obie przytoczone wypowiedzi padły podczas LlamaCon, gdzie CEO Microsoftu rozmawiał m.in. z Markiem Zuckerbergiem (szefem Mety, czyli właściciela m.in. Facebooka i Instagrama). Sam Zuckerberg nie podjął się oszacowania, ile kodu w jego firmie powstaje przy użyciu AI. Twierdzi natomiast, że w przyszłości 50% modeli AI powstanie przy użyciu innych modeli AI. Ostatnio na rynek trafiło zresztą narzędzie Meta AI, czyli konkurent dla ChatGPT.

Udział AI w kodowaniu rośnie

Sztuczna inteligencja sprawdza się doskonale w niektórych dziedzinach. Okazuje się, że wśród nich jest także programowanie, choć nie w każdym języku. AI osiąga najlepsze wyniki m.in. w Pythonie, natomiast w C++ radzi sobie słabiej.

Trend automatyzacji kodowania zobaczymy także w innych firmach. Giganci tacy jak Shopify i Duolingo zaczynają zastępować część ludzi sztuczną inteligencją. Są też nowe startupy, jak Windsurf, rozwijające narzędzia pozwalające tworzyć całe programy na podstawie kilku słów opisu.