Tak wygląda przyszłość gamingu. Pokazali stanowisko do grania w 8K

Ekrany 8K mogą być przyszłością gamingu. Podczas targów NAB Show 2025 w Las Vegas Stowarzyszenie 8K Association zaprezentowało rozgrywkę w Horizon Forbidden West na ekranie 8K 120 Hz.

Branża gier to dziś nie tylko same gry i coraz bardziej zaawansowany sprzęt, ale także nieustanny rozwój jakości obrazu. Gracze oczekują coraz lepszych wrażeń wizualnych, a producenci odpowiadają na te potrzeby, wprowadzając nowoczesne technologie, takie jak ekrany o ultrawysokiej rozdzielczości.

Wprawdzie rozdzielczość 8K (7680 × 4320 pikseli), to nadal rzadkość na rynku, jednak z czasem może stać się standardem w segmencie premium. Stowarzyszenie 8K Association, które promuje rozwój i upowszechnianie technologii 8K, podczas targów NAB Show 2025 w Las Vegas zaprezentowało, jak może wyglądać rozgrywka w tej jakości. Szczegóły przedstawił kanał rAVe [PUBS].

Horizon Forbidden West w 8K

Na stanowisku 8K Association można było pograć w grę Horizon Forbidden West na w rozdzielczości 8K z odświeżaniem 120 Hz. Do prezentacji wykorzystano 65-calowy telewizor Samsung Neo QLED 8K, który w ubiegłym roku u nas testował Wojciech Spychała. Sygnał został przesłany do telewizora za pomocą złącza HDMI 2.1b ze wsparciem technologii DSC (Display Stream Compression).

Do odpalenia gry wykorzystano komputer z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D oraz kartą graficzną AMD Radeon RX 9070 XT. Mówimy więc o dosyć wydajnej konfiguracji.

Warto jednak zauważyć, że prezentujący wykorzystali tutaj pewną “sztuczkę”. Obraz renderowany był w rozdzielczości 5K, a następnie skalowany do rozdzielczości 8K przy użyciu technologii AMD FidelityFX Super Resolution 3 opartej na uczeniu maszynowym. Takie rozwiązanie pozwoliło obniżyć wymagania graficzne i utrzymać płynność obrazu.

Przyszłość rozgrywki?

Zwiększanie rozdzielczości obrazu i poprawa jakości wyświetlanego obrazu to naturalny kierunek rozwoju gamingu. W miarę rozwoju technologii można oczekiwać, że standard 8K stopniowo stanie się bardziej powszechny.

Na drodze do jego powszechnego wykorzystania stoją jednak istotne wyzwania – standard 8K oznacza bowiem czterokrotnie więcej pikseli niż w przypadku 4K i aż szesnastokrotnie więcej niż w Full HD. Tak duża liczba pikseli generuje ogromne obciążenie dla sprzętu, dlatego do upowszechnienia się 8K niezbędny będzie nowszy i znacznie wydajniejszy sprzęt. Istotną rolę mogą odegrać również nowoczesne techniki skalowania obrazu, które umożliwiają renderowanie grafiki w niższej rozdzielczości i jej skalowanie do wyższej przy zachowaniu wysokiej jakości, co znacząco odciąża układ graficzny.