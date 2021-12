Drzwi Google będą otwarte tylko dla zaszczepionych. I nie chodzi tylko o to, że pracownicy, którzy nie zdecydują się na szczepionkę przeciwko COVID-19 będą musieli pracować zdalnie. Grozi im zwolnienie.

Google: albo się szczepisz, albo wylatujesz

Zarząd firmy Google dał jasno do zrozumienia swoim pracownikom, że jeśli nie zaszczepią się do połowy stycznia, to grożą im poważne konsekwencje. Wśród nich wymienione zostały obniżki wynagrodzenia, a nawet utrata pracy. Wyjątek stanowią tu osoby, które nie mogą przyjąć szczepionki ze względów zdrowotnych lub wyznaniowych.

Na razie dotyczy to tylko Stanów Zjednoczonych, ale niewykluczone, że zostanie również przeniesione do innych krajów. Ba, o takiej możliwości dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, mówił otwarcie.

Antycovidowa polityka firmy

Google jest jedną z największych firm technologicznych na świecie. W jej szeregach pracuje obecnie około 150 tysięcy osób. Do niektórych spośród nich, którzy wciąż pozostają niezaszczepieni, dotarła już informacja o konieczności zmiany tego stanu rzeczy.

Firma Google nie jest pierwszą, która zamyka drzwi do swoich biur przed pracownikami, którzy się nie zaszczepili. Inne jednak ograniczają się na razie do utrzymywania takich osób w trybie pracy zdalnej.

Źródło: CNBC, Guardian, informacja własna