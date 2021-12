Wujek Google czeka na nasze pytanie i błyskawicznie przynosi odpowiedzi. O co pytaliśmy go w mijającym roku? Poznaj najczęściej wpisywane frazy w 20 różnych kategoriach.

Najważniejsze tematy według Google w 2021

Dla nikogo nie powinno być większym zaskoczeniem, że tematem numer jeden w Polsce był w tym roku Spis powszechny – wszak był obowiązkowy dla każdego Polaka, a pojawiało się wokół niego sporo kontrowersji. Z uwagą śledziliśmy także wydarzenia z Afganistanu, a na najniższym stopniu podium uplasowały się szczepienia COVID-19. Nie bez echa przeszła również głośna awaria Facebooka, a duży ruch w sieci generowały także wiadomości polityczne.

W kategorii tematów najszybciej zyskujących na popularności zwyciężyły z kolei mistrzostwa Euro 2020, na których niestety nie pokazaliśmy się z najlepszej strony.

Najgłośniejszym wydarzeniom towarzyszyły również memy. Stały się współczesnym sposobem na radzenie sobie z trudnymi tematami za pomocą humoru. Tak wygląda ranking tych najpopularniejszych…

Czego słuchaliśmy najchętniej? Muzyczne trendy w Google

Niedawno pisaliśmy, że Mata jest królem polskiego YouTube’a, dlatego też nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem fakt, że raper zajął pierwsze miejsce w zestawieniu najczęściej wyszukiwanych muzyków. Za nim uplasował się włoski zespół Maneskin, a więc zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, a na trzecim miejscu znalazła się Young Leosia. Dziwić może jedynie brak sanah w tym rankingu, jako że na YouTubie cieszyła się olbrzymią popularnością.

Wśród koncertów największym rozgłosem cieszył się Sobel, choć pewnie nie w sposób, którego by sobie życzył (można przypuszczać, że tak dobry wynik jest efektem jednego występu zakończonego po zaledwie 25 minutach). Mata zajął drugie miejsce, a na trzecim – co ciekawe – znalazł się Koncert Chopinowski. Bardzo chcieliśmy też wczytać się w teksty piosenek Patoreakcja (Maty), Zygzak (Ekipy) oraz Ale Jazz (sanah i Vito Bambino).

Najpopularniejsze filmy i seriale wg Google

Niespodzianką nie są też najczęściej wyszukiwane filmy i seriale. W tej pierwszej kategorii zwyciężyła Diuna (mając jednak za sobą Dziewczyny z Dubaju i dwa filmy Patryka Vegi), a wśród seriali najpopularniejszy okazał się korański megahit Netfliksa, czyli Squid Game. Spory ruch w sieci generowały również takie produkcje jak Bridgertonowie, Ginny and Georgie, Lupin czy polskie Sexify.

Najczęściej wyszukiwani ludzie w 2021 roku

Przejdźmy tymczasem do najczęściej wyszukiwanych ludzi. Na pierwszej pozycji widnieje Christian Eriksen – pomocnik duńskiej reprezentacji, który zasłabł podczas meczu na Euro 2020. Sportowy akcent mamy również na miejscu trzecim (zajmowanym przez Paulo Sousę), a pomiędzy nimi znalazła się influencerka Natsu.

Wiele wyszukiwań w tym roku dotyczyło również osób, które odeszły. Przede wszystkim Krzysztofa Krawczyka, Kamila Durczoka i Krzysztofa Kowalewskiego.

Co, Kto, Dlaczego?

W 2021 roku chcieliśmy się dowiedzieć, co to jest lex TVN i gamofobia (nie szukaj – to lęk przed zawarciem małżeństwa), a także czym są cnoty niewieście. Zastanawialiśmy się również, czy warto pójść w PPK, ale też czy galerie są otwarte i czy po wakacjach dzieci wrócą do szkół. Wyszukiwarka Google miała nam także podpowiedzieć, jak zapisać się na szczepienie, jak aktywować bon turystyczny i jak spisać się przez Internet w Spisie powszechnym.

Interesowało nas również kim jest Talib, probant i snuggler, ile kosztują testy i szczepionki na COVID, a także ile kosztuje chleb (choć to wpisywaliśmy raczej nie w poszukiwaniu ceny, a filmu z premierem). Nie dawało nam też spokoju to, dlaczego nie ma M jak Miłość, dlaczego nie działa Facebook i dlaczego nie ma telewizji.

Czego jeszcze szukaliśmy w Google?

Cieszy, że coraz (pisane razem!) częściej pytamy Google’a o pisownię wyrazów. Najwięcej trudności sprawiało nam „na razie”, „od razu” i „humor”.

Zapewne ze względu na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych chcieliśmy również zrozumieć, czym jest impeachment. Nurtowały nas również kwestie nepotyzmu i nomofobii (o której co nieco możesz u nas poczytać). A żeby zakończyć czymś miłym, to wielu domowników cieszyło się pewnie z pączków, białej kiełbasy i makaroników…

Czy te rezultaty są dla ciebie zaskoczeniem?

Źródło: Google Polska