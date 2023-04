Premiera Google Pixel Fold coraz bliżej. Co zaoferuje pierwszy składany smartfon tej firmy? Nieoficjalne dośnienia nastrajają optymistycznie.

Premiera Pixel Fold już na Google I/O?

Od dłuższego czasu w branży mobilnej krążą informacje sugerujące, iż Google chce dołączyć do grona producentów mających w ofercie składane smartfony. Wydawało się, że na Pixel Fold trzeba będzie poczekać do jesieni. Teraz kolejne źródła zaczynają przychylać się do scenariusza zakładające znacznie szybszą premierę.

Pierwszy składany smartfon z logo Google może ujrzeć światło dzienne już podczas konferencji Google I/O 2023. Przypomnijmy, że zaplanowano ją na 10 maja. Producent będzie chwalił się na imprezie nie tylko oprogramowaniem. Można być pewnym także innego smartfona, średnio-półkowego modelu Pixel 7a.

Google Pixel Fold ma wyróżniać się "najtrwalszym zawiasem"

Opublikowane do tej pory informacje oraz grafiki nie pozostawiają wątpliwości co do konstrukcji. Pixel Fold będzie próbą połączenia smartfona i tabletu, urządzeniem rozkładanym jak książeczka.

Redaktorzy CNBC twierdzą, że udało im się uzyskać dostęp do dokumentów potwierdzających część specyfikacji. To właśnie oni donoszą, że producent zastosuje tu „najtrwalszy zawias wykorzystany do tej pory w składanym telefonie”. Niestety na doprecyzowanie tego określenia trzeba poczekać, najpewniej zrobi to dopiero producent. Smartfon ma posiadać 5,8-calowy ekran zewnętrzny, a także składany, 7,6-calowy ekran wewnętrzny.

Pixel Fold ma ważyć ok. 284 g, co czyniłoby go nieco cięższym od konkurencyjnego Galaxy Z Fold 4 (waży 263 g). Ma być przy tym wodoszczelny, a więc w tym względzie nie odstawałby od koreańskiego rywala.

Jak wydajny będzie Pixel Fold?

Wnętrze Pixel Fold ma skrywać procesor Google Tensor G2. To układ wykonany w 5nm procesie technologicznym, który pojawił się już w modelach Pixel 7 Pro oraz Pixel 7 Pro. Będzie wspierany przez nie mniej niż 8 GB pamięci RAM.

Podobnie jak inne smartfony Google, również składany model będzie oferował system Android w czystej wersji. Powinno pojawić się jednak nieco więcej funkcji. Chodzi o narzędzia pozwalające lepiej wykorzystywać potencjał składanej konstrukcji.

Google Pixel Fold. Prawdopodobna cena

Pixel Fold ma zadebiutować w cenie nieco niższej niż wyżej wspominany model firmy Samsung, czyli Galaxy Z Fold 4. Mimo tego, podobnie jak większość składanych smartfonów będzie drogim urządzeniem. Nieoficjalnie padają ceny oscylujące w graniach 1700 dolarów. Pierwsi kupujący najprawdopodobniej będą mogli liczyć na prezent w postaci zegarka Pixel Watch.

Źródło: foto: Onleaks / howtoisolve