Konferencja Google I/O 2023 przyniesie solidną dawkę informacji na temat nowej wersji systemu Android, ale producent nie zamierza zapomnieć o sprzęcie. Do premiery szykowany jest między innymi Pixel 7a.

Pixel 7a przyłapany na zdjęciach przed premierą

Google nie jest potentatem na rynku smartfonów, ale ma wierne grono fanów, głównie wśród osób sympatyzujących z urządzeniami wykorzystującymi czystego Androida. Producent przygotowuje flagowe modele, które prezentuje jesienią, a także propozycje przystępniejsze cenowo, które z reguły mają premierę w maju. W tym roku ma pojawić się Pixel 7a.

Chociaż do debiutu pozostaje kilka tygodni, już teraz można powiedzieć o nim całkiem sporo. Do sieci trafiła porcja zdjęć nachodzącego urządzenia z informacjami na temat specyfikacji technicznej. Czego można oczekiwać?

Pixel 7a ma cechować się wyświetlaczem OLED o przekątnej 6,1 cala oraz częstotliwości odświeżania 90 Hz. W tej kwestii nie będzie zatem odbiegać od swojego poprzednika. Sercem nowego smartfona ma zostać procesor Google Tensor G2 i to już zmiana (w miejsce Google Tensor), mowa o jednostce napędzającej Google Pixel 7 Pro i Google Pixel 7. Producent ma dołożyć do tego RAM LPDDR5 i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1, co zwiastuje bardzo wysoką wydajność. Sympatycy zdjęć najbardziej mogą ucieszyć się z korekty aparatu, ponieważ Pixel 7a ma skrywać sensor Sony IMX787, konfiguracja aparatów 64 Mpix + 12 Mpix zastąpi zestaw 12,2 Mpix + 12 Mpix. Niektóre źródła podają także informacje o bezprzewodowym ładowaniu baterii (5W).

Kiedy odbędzie się Google I/O 2023 i co zobaczymy?

Konferencja Google I/O 2023 została zaplanowana na 10 maja. Każda kolejna edycja tego wydarzenia utożsamiana jest przez wiele osób z imprezą poświęconą nowej wersji systemu Android. Teraz też tego tematu nie zabraknie. Android 14 został już wydany w wersji Developer Preview, ale omawiając nowości producent skupiał się głównie na elementach dla deweloperów. Podczas Google I/O 2023 powinno pojawić się znacznie więcej informacji bardziej interesujących dla użytkowników.

Upside Down Cake (to kodowa nazwa systemu Android 14) nie będzie jednak jedynym tematem Google I/O 2023. Co więcej, jeśli chodzi o sprzęt to omawiany wyżej Pixel 7a najprawdopodobniej będzie miał towarzystwo. Branżowi informatorzy sugerują, że Google zaprezentuje także pierwszy składany smartfon oraz nowe słuchawki.

Źródło: @Gadgetsdata