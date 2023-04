Motorola coraz lepiej radzi sobie w sektorze składanych smartfonów. W tym roku może wypuścić aż dwa nowe tego typu urządzenia.

Motorola Razr 2023 w wersjach Plus i Lite

Do niedawana rozmawiając o najlepszych składanych smartfonach wskazywano wyłącznie na modele z logo Samsung. Sytuacja dość szybko się zmieniła, głównie za sprawą ofensywy firm Oppo i Motorola. Wedle wielu opinii Motorola Razr 2022 to nawet najbardziej udany składany telefon zeszłego roku. Prace nad następcą były pewne. Teraz zazwyczaj dobrze poinformowane źródło (OnLeaks) sugeruje, że wkrótce światło dzienne ujrzą dwa telefony z tej linii.

Do sprzedaży ma trafić Motorola Razr Plus 2023 oraz Motorola Razr Lite. O tym drugim modelu słyszymy po raz pierwszy. Sugestia w nazwie jest dość jednoznaczna. Motorola Razr Lite ma być tanim składanym telefonem. Niestety na ten moment nie zostało doprecyzowane, co dokładnie znaczy to w tym przypadku, brakuje informacji o konkretnej cenie.

Podobnie tajemnicza jest specyfikacja techniczna. Należy jednak spodziewać się niższej wydajności, słabszych możliwości fotograficznych i mniejszego ekranu zewnętrznego. Nie zmieni się jednak najważniejsze, czyli konstrukcja. Motorola Razr Lite też będzie tzw. nowoczesnym telefonem z klapką (składanym pionowo).

Motorola Razr 2023 Plus z dużym ekranem zewnętrznym

Flagowe podzespoły producent umieści w Motorola Razr 2023 Plus. Najpewniej będzie to m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który dostanie do pomocy nie mniej niż 8 GB RAM, ponieważ tyle zastosowano w zeszłorocznym modelu. Niektóre źródła sugerują przy tym przejście na szybszy standard pamięci wewnętrznej - UFS 4.0 zamiast UFS 3.1.

Motorola Razr 2022 zebrała wiele pozytywnych opinii z racji zewnętrznego ekranu o przekątnej 2.7 cala. Najważniejszą zmianą w Motorola Razr 2023 Plus ma być właśnie ten element, który zostanie jeszcze bardziej rozciągnięty. Niemal na całą powierzchnię jednej z dwóch części składanej obudowy. Aktualnie dominuje w tym elemencie Oppo Find N2 Flip z wyświetlaczem zewnętrznym 3,26 cala.

Kiedy nowa składana Motorola?

Data premiery omówionych smartfonów nie została ujawniona. Przedstawiciele firmy pytani o to przez przedstawicieli mediów odpowiadają, że nie trzeba będzie długo czekać. Jednym z możliwych terminów pojawiających się w przeciekach jest 1 czerwca.

Źródło: @OnLeaks