Aktualizacja interfejsu One UI 5.1 wydana przez firmę Samsung przyniosła nie tylko praktyczne nowości, ale też błąd. Jego skutki mocno irytowały niektórych użytkowników. Na szczęście sytuacja jest już opanowana.

One UI 5.1 źle wypływa na baterię. Winna jedna aplikacja

One UI 5.1 to najnowsza wersja nakładki stosowanej przez koreańskiego producenta w smartfonach. Pojawiła się przy okazji premiery najnowszych flagowych modeli Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra, ale w formie aktualizacji trafiła też na starsze urządzenia. I właśnie wśród ich właścicieli wywołała nie tylko pozytywne reakcje.

Okazało się bowiem, że po instalacji One UI 5.1 wydajność baterii zauważalnie spada i telefon szybciej się rozładowuje. Problem dostrzeżono na wielu modelach, m.in. na tych z serii Galaxy S21, Galaxy S22, a także Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 4. Bardziej dociekliwi użytkownicy zaczęli szukać przyczyny i wskazywać na aplikację Samsung Keyboard.

Trop okazał się słuszny. Potwierdził to pracownik tajlandzkiego oddziału firmy w poście skierowanym do tamtejszej społeczności Samsunga. Jak wyjaśnił, nadmierne zużycie baterii w telefonach Galaxy zaktualizowanych do One UI 5.1 było spowodowane przez klawiaturę i dodane do niej nowości związane z naklejkami i emotikonami.

Problem z baterią Samsung. Jak rozwiązać?

Osoby, które spotkały się z omawianym problemem może pocieszać fakt, że producentowi udało się go wyeliminować. Wprowadził stosowane poprawki i uwzględnił w dodatkowej aktualizacji Samsung Keyboard. Została już wydana i powinna zostać pobrana oraz zainstalowana automatycznie.

Osoby mające wątpliwości powinny sprawdzić, czy tak się stało. Najnowsza wersja aplikacji Samsung Keyboard z usuniętym błędem nosi oznaczenie 5.6.10.31. W przeciwnym wypadku warto zrobić to ręcznie (z poziomu sklepu Galaxy Store).

Źródło: SamMobile