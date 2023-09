Czy można znaleźć w sprzedaży dobry rozkładany telefon? Taki, który będzie nie tylko ciekawie wyglądał, ale również działał jak należy? Można i to nawet kilka. Wybraliśmy najlepsze modele do naszego zestawienia TOP.

Telefon składany na pół - od ciekawostki do użytecznego gadżetu

Jak zdecydowana większość nowych rozwiązań, również składane smartfon na początku budziły skrajne emocje. Jedni widzieli w nich rewolucję i niezwykle praktyczne rozwiązanie, które szybko zdominuje rynek, inni natomiast sugerowali, iż okażą się jedynie ciekawostką, która zniknie równie szybko, co się pojawiła. Nie sprawdził się żaden z tych scenariuszy.

Składane smartfony powoli, ale dość systematycznie zaczynają zdobywać kolejnych sympatyków i zwiększać rynkowe udziały. Kilku producentów postawiło na ten sektor dość mocno, ale nie brakuje tych dopiero zaczynających nową przygodę, a nawet póki co siedzących cicho (najlepszy przykład to tutaj Apple). Najważniejsze, że technologia idzie zauważalnie do przodu, przez ostanie lata naprawdę sporo się zmieniło.

Jaki składany smartfon kupić? TOP 5

Wciąż trudno określać składane telefony dotykowe mianem idealnych, ale w końcu nie trzeba się ich bać. Wytrzymałość i ogólne możliwości wyniesiono na poziom pozwalający korzystać ze składaków na co dzień, używać ich jako głównych smartfonów, a nie zabawki. Co ważne, z racji swoich konstrukcji składane smartfony oddają użytkownikowi dodatkową funkcjonalność, ale jej zakres zależy już od konkretnego modelu.

Na co zwracać uwagę wybierając telefon rozkładany?

Sceptycznie nastawieni do tego typu konstrukcji od samego początku mają obawy o to, jak telefon ze składanym ekranem wypada pod kątem wytrzymałości. Niebezpodstawnie, bo początkowo faktycznie był z tym pewien problem, ale z roku na rok, z generacji na generację jest coraz lepiej. Przed zakupem warto przyjrzeć się temu, jak bardzo widoczne jest zgięcie elastycznego ekranu oraz jak działa zawias (oporowi, jaki stawia i jak szczelnie składa się cała konstrukcja, bo nie wygląda to identycznie we wszystkich modelach).

Jeśli chodzi o specyfikacje to bolączką większości składanych smartfonów są baterie, a w zasadzie ich osiągi. Dobrze jest zatem przed zakupem sprawdzić wyniki testów, chociażby na naszych łamach, bo rozmawiamy o smartfonach, które mieliśmy w rękach i nie polecamy nikomu kota w worku. A jest spora różnica w tym, czy urządzenie będzie działać 1,5 dnia czy niecały 1 dzień, prawda? Jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, moduły łączności, a zwłaszcza wydajność, to składane smartfony od pewnego czasu nie mają się czego wstydzić na tle swoich klasycznych kuzynów.

Telefon z klapką lub kieszonkowy tablet

Na ten moment klienci mają do wyboru dwie opcje. Oprócz konstrukcji nawiązujących do telefonów z klapką sprzed lat producenci przygotowują również większe składane smartfony, które po rozłożeniu dorównują rozmiarom niektórym tabletom. Która opcja jest ciekawsza i daje szersze możliwości?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, będzie ona zależała od indywidualnych potrzeb. Części osób będą podobały się przede wszystkim niezwykle kompaktowe rozmiary, innym wygodna wielozadaniowość i praca z kilkoma aplikacjami jednocześnie.

Składane smartfony - ranking TOP 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 - nowoczesny telefon z klapką Ocena benchmark.pl









4,8/5 Chociaż konkrecja działa coraz śmielej, zdaniem wielu osób seria Galaxy Z Flip pozostaje niedościgniona. Nawet nie komplementując jej aż tak bardzo, trudno odmówić wielu atutów chociażby najnowszemu Galaxy Z Flip 5. To zdecydowanie nie rewolucja, ale ewolucja względem wcześniejszych modeli. Samsung zachował 6,7-calowy ekran wewnętrzny Foldable Dynamic AMOLED 2X, ale pokusił się o zmianę ekranu zewnętrznego. W tym modelu to Super AMOLED o przekątnej 3,4 cala. Jest zauważalnie większy niż w Galaxy Z Flip 4, co w praktyce pozwala wygodniej korzystać z urządzenia pozostającego w formie złożonej. To najwydajniejszy tego typu telefon na rynku, ma topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 4.0. Robi bardzo dobre zdjęcia i filmy 4K/60 fps, posiada głośniki stereo oraz baterię z bezprzewodowym ładowaniem i bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym. Nowy zawias Flex Hinge zapewnia płynniejsze rozkładanie i składanie, rami są aluminiowe, tył i front pokrywa szkło Corning Gorilla Victus 2, a całość pozostaje wodoszczelna zgodnie z normą IPX8. Pod względem jakości wykonania trudno o solidniejszy tzw. nowoczesny telefon z klapką. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Samsung Galaxy Z Flip 4 - tańszy składany Samsung Ocena benchmark.pl









4,8/5 Również rok starszy Galaxy Z Flip 4 nie znalazł się tu przypadkowo. Jego cena jest teraz zauważalnie niższa niż na premierę, a możliwości wciąż naprawdę spore. Ma procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM i pamięć wewnętrzną UFS 3.1, o wydajność nie trzeba się martwić. W większości sytuacji działa nie gorzej niż nowszy model z tej serii. Ma też taką samą baterię i identyczne technologie jej ładowania, podobnie brzmiące głośniki i zbliżone możliwości fotograficzne. Jest też wodoszczelny. Realnie najbardziej odczuwalnymi różnicami są ekrany. Główny jest w Galaxy Z Flip 5 zauważalnie jaśniejszy, a wewnętrzny zamiast 3,4 cala ma tutaj tylko 1,9 cala. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 187 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Z Fold 5 - telefon i tablet w jednym Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dużo trzeba zapłacić za inną z nowości tego koreańskiego producenta, a mianowicie Galaxy Z Fold 5. W jego przypadku mowa o zupełnie innym podejściu do tematu składanych smartfonów, o urządzeniu stanowiącym próbę połączenia cech smartfona i tabletu, propozycji idealnie sprawdzającej się przy multitaskingu. Zewnętrzny ekran mierzy 6.2 cala, wewnętrzny ma natomiast aż 7,6 cala. Obydwa to panele Dynamic AMOLED 2X, które mogą pochwalić się odświeżaniem 120 Hz. Galaxy Z Fold 5 zapewnia dzięki temu wygodniejszą pracę na dwóch (na upartego nawet trzech) aplikacjach jednocześnie, funkcjonalność można rozbudować dodatkowo dzięki wsparciu piórka S Pen. Wydajność jest i tutaj flagowa, smartfon ma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i dużo szybkiej pamięci. Do pracy nadaje się świetnie, dobrze sprawdza się też w grach, gorzej natomiast podczas oglądania filmów (z racji nietypowych proporcji ekranów, chociaż nieco je zmieniono na lepsze w porównaniu do poprzedniech generacji). Wypada zaakcentować, że Galaxy Z Fold 5 też jest wodoszczelny (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 7,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2176x1812 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Huawei P50 Pocket - składany smartfon z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4/5 Huawei P50 Pocket budzi skrajne emocje. Dla niektórych wydaje się nieakceptowalny, inni zostaną oczarowani i z dumą będą prezentować go w towarzystwie. Design bezsprzecznie rzuca się w oczy, ale czy jest atrakcyjny to już właśnie kwestia gustu. Kontrowersja to również system okrojony z dostępu do aplikacji i usług Google, chociaż skoro Huawei nadal trzyma się na rynku to widocznie i do tego niektórzy przywyknęli. Dalej jest już tylko lepiej. Huawei P50 Pocket ma bardzo dobry wyświetlacz OLED (a właściwie dwa, ale ten zewnętrzny jest naprawdę niewielki), bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888 i dużo pamięci, a także całkiem niezłe aparaty fotograficzne. Konkurencję pokonuje pod względem baterii, bowiem nie tylko zapewnia dłuższy czas pracy, ale wspiera też ładowanie 40W. Jedno z szybszych jeśli chodzi o składane smartfony. Najważniejsze cechy: System operacyjny EMUI 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2790x1188 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 40 + 32 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola Razr 40 Ultra - składany smartfon z dużym ekranem Ocena benchmark.pl









4,8/5 Razr 40 Ultra to kolejny, i chyba najlepszy dowód na to, że Motorola od pewnego czasu świetnie radzi sobie także w segmencie flagowych smartfonów. W porównaniu do Razr 2022 zmniejszono grubość i nieco zwiększono wymiary, ale ma to swoje uzasadnienie. W najnowszym modelu Motorola zastosowała ekran wewnętrzny LTPO AMOLED o przekątnej 6,9 cala oraz ekran zewnętrzny AMOLED mierzący 3,6 cala. Próżno szukać takich wartości u konkurencji. Poza tym odświeżanie tych ekranów to odpowiednio aż 165 Hz i 144 Hz. Nie tylko rozłożona, ale też złożona Razr 40 Ultra jest dzięki takim wyświetlaczom bardzo funkcjonalna. Na zewnętrznym można uruchamiać dowolne aplikacje. Telefon działa świetnie, ma prawie czysty system Android 13, procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Baterię można ładować także bezprzewodowo, urządzenie ma głośniki stereo, dual SIM i komplet modułów łączności bezprzewodowej. Jakość wykonania nie wzbudziła zastrzeżeń podczas naszych testów, ale na wodoszczelność liczyć nie można. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 13 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 188.5 g Zobacz recenzję

Oppo Find N2 Flip - ładny telefon składany w pół Ocena benchmark.pl









4,8/5 Oppo Find N2 Flip zdaniem wielu osób jest jednym z najładniejszych składanych smartfonów dostępnych w sprzedaży. Chociaż został wydany nieco wcześniej niż Samsung Galaxy Z Flip 5 i Motorola Razr 40 Ultra, też posiada dość duży ekran zewnętrzny AMOLED mierzący 3.26 cala. Wewnętrzny składany LTPO AMOLED ma tu natomiast przekątną 6,8 cala oraz odświeżanie 120 Hz. Tu plecki obudowy są plastikowe, a nie szklane, wadą może być dla niektórych brak jakiejkolwiek ochrony przed wilgocią. Wydajność i kultura pracy Oppo Find N2 Flip wypadają bardzo dobrze, producent zastosował procesor Mediatek Dimensity 9000+ i pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Bateria obsługuje tylko ładowanie przewodowe, ale o mocy 44W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 9000+

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 191 g

Jaki telefon składany warto wybrać?

Składany smartfon to tylko i wyłącznie składany Samsung? Już nie, część konkurentów ma w ofercie bardzo ciekawe kontrpropozycje. Mimo wszystko przed szereg minimalnie wysuwamy Galaxy Z Flip 5. Pozbyto się w nim największej wady poprzednika, czyli małego ekranu zewnętrznego. Inne zmiany nie są rewolucyjne (chciałoby się więcej), ale to najwydajniejszy i najlepiej wykonany składany telefon, jaki można obecnie kupić. Nie zapewnia zdjęć równających się z fotografiami wykonywanymi flagowymi, ale klasycznymi telefonami, jednocześnie pokonuje pod tym względem inne składaki. Jest przy tym wodoszczelny, a to w tym sektorze wciąż coś ponadprzeciętnego. Dodatkowo ma zapewnione 4 lata aktualizacji przynoszących nowe wersje Androida.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.