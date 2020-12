Google Stadia to usługa, która z pewnością ma ogromny potencjał, aby podbić rynek, jeśli chodzi o granie w różne gry w tzw. chmurze. Usługa stopniowo się rozwija, a od dziś posiadacze urządzeń z systemem iOS, również mogą wypróbować wspomnianą usługę.

Google Stadia – od dziś zagrasz w Cyberpunk 2077 również na iPhone

Google Stadia to oparta na chmurze usługa przesyłania strumieniowego gier. Z pozoru bardzo atrakcyjna usługa, od początku nie potrafiła zdominować rynku do takiego stopnia, jaki wyobrażało sobie Google. Nie oznacza to jednak, że sama usługa nie ma potencjału do rozwoju, a to, że Google Stadia właśnie zadebiutowało zarówno na iPhone ’a, jak i iPada, tylko to potwierdza. W Polsce, Google Stadia swoją premierę miało 7 grudnia 2020 roku.

Niestety, nie otrzymujemy aplikacji, więc zamiast tego, musimy korzystać z usługi w przeglądarce internetowej. Aby korzystać z usługi, należy najpierw zaktualizować system do najnowszej wersji iOS 14.3. Następnie, należy przy użyciu wybranej aplikacji internetowej, wejść na stronę stadia.google.com.

Następnie, jedynie co musicie zrobić, to zalogować się na swoje konto Google Stadia i możemy spokojnie rozpocząć rozgrywkę.

Jeśli jeszcze nie posiadacie usługi, ale chcecie ją wypróbować, Google nadal oferuje miesięczny okres próbny Stadia Pro. Zapewnia to dostęp do biblioteki gier do natychmiastowego przesyłania strumieniowego. Po zakończeniu tego okresu próbnego usługa kosztuje jedynie 39 zł miesięcznie.

Google Stadia pozwoli zagrać w Cyberpunk 2077 nawet na słabszym sprzęcie

Co ciekawe, jeśli chcesz zagrać w Cyberpunk 2077, ale martwisz się o problemy z wydajnością dostępnego sprzętu, Google Stadia jest w rzeczywistości jedną z lepszych dostępnych obecnie opcji. Ponieważ przetwarzanie odbywa się po stronie Google, to nie potrzebujecie do swojej dyspozycji najwyższej klasy konsoli ani komputera. Pamiętajcie jednak, że nadal będziecie musieli kupić grę, ponieważ nie jest ona dołączona do wersji Pro.

Źródło: VG 247

