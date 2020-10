Na pewno znasz to denerwujące uczucie, kiedy nie możesz wyrzucić z głowy jakiejś melodii. Jednak nie pamiętasz tytułu, autora, ani tekstu. Jak znaleźć taki utwór? Teraz wystarczy zanucić, a Google pomoże.

Google wraz z najnowszą aktualizacją wprowadziło ciekawą funkcję, mogącą uwolnić od sporej frustracji naprawdę wiele osób. Ile to przypadkowo zasłyszanych piosenek przepadło, kiedy nie mogliśmy odnaleźć ich tytułu?

Zanuć melodię dla Google

Wystarczy włączyć wyszukiwanie głosowe i zapytać „Co to za piosenka?” Można też nacisnąć ikonę mikrofonu, a pojawi się opcja „Wyszukaj piosenkę”. Działa to również przez Asystenta, kiedy powiemy: „Hej Google, co to za piosenka?”.

Po włączeniu wyszukiwania trzeba nucić przez jakieś 10-15 sekund. Następnie algorytm pokazuje potencjalnie pasujące utwory. Przy okazji można poznać informacje o piosence i wykonawcy, wyświetlić tekst lub odsłuchać ją w wybranej aplikacji.

Szukaną melodię można zanucić, zagwizdać lub po prostu zaśpiewać. Nie trzeba martwić się tym, że nie umiemy zrobić tego wystarczająco czysto – algorytm potrafi poradzić sobie nawet w przypadku braku talentu muzycznego ;)

Ta ciekawa funkcja jest już dostępna. Na iOS jest niestety jedynie w języku angielskim. Użytkownicy Androida mają więcej szczęścia, bo obsługiwanych jest 20 języków. Zapewne w przyszłości ta ilość zostanie rozszerzona.

Źródło: Google

