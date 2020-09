Dlaczego Google ma dostęp do niemal wszystkich Twoich danych? Bo sam mu je przekazałeś korzystając z wielu, darmowych usług. Nie warto popadać w paranoję i panikę, ale zdecydowanie warto być świadomym. W Google Takeout pobierzesz wszystkie swoje dane.

Twoje życie w rękach Google

Google potrafi rozpoznać Twój głos, wie jakie masz smart-urządzenia w domu, w jakich pomieszczeniach są umieszczone i pod jakim adresem. Wie jaką drogą najczęściej jeździsz do pracy, ile ważysz, ile kroków dziennie robisz, którędy biegasz i jeździsz na rowerze, jakie sklepy odwiedzasz, jakie płatności wykonujesz w tych sklepach, jaką kartą płatniczą, jakiej muzyki słuchasz i jakie filmy lubisz oglądać. Wie też z kim się kontaktujesz, co piszesz w wiadomościach lub na czacie, jaki jest Twój rozkład dnia, jakie masz zdjęcia, filmy, pliki i dokumenty na dysku w chmurze, co piszesz w notatkach, czego się uczysz w szkole, jakie e-maile wysyłasz, jakie aplikacje masz na swoim ulubionym smartfonie. Bez problemu określi również, jakie aktualności lubisz przeglądać i o której godzinie, jakie masz hasła i zakładki w przeglądarce internetowej oraz wiele, wiele więcej.

Ja sam korzystam z wielu usług Google, bo są darmowe, bardzo przydatne i ciągle rozwijane. Przyznam jednak, że aż włos jeży się na karku, gdy pomyślę o tym, jak wiele szczegółowych danych na temat mojego codziennego życia, jest w rękach tej firmy.

Nie ma się co dziwić. Chodzimy niemal zawsze ze smartfonem w kieszeni lub w dłoni, a większość modeli ma system Google Android, ciągle włączony internet i lokalizację aGPS. Na telefonie mamy zainstalowane dziesiątki aplikacji, które pobieramy ze sklepu Google Play i synchronizujemy z różnymi usługami Google.

W samochodzie używamy Map Google, by dojechać w nieznane miejsce oraz ominąć korki i kontrole prędkości. Na ręce wiele osób nosi dobre smartwatche lub tanie smartbandy, które synchronizują się ze smartfonem i niekiedy też z Google Fit. W domu lub pracy używamy Dysku Google do przesyłania lub archiwizowania ważnych plików i dokumentów tekstowych. Wiele osób korzysta też z dobrych komunikatorów internetowych, takich jak Google Duo lub Hangouts, a na Google Chrome przeglądamy internet i synchronizujemy różne prywatne dane.

Nie masz nic do ukrycia? W porządku, ale przypuszczam, że nie chcesz, by Twoje hasła, adres domu i pracy, dane karty płatniczej, zdjęcia, filmy lub historie czatu, z powodu nieznanego błędu stały się dostępne publicznie.

Nie ma sensu popadać w paranoję i panikę, ale ciężko jest całkowicie uwolnić się od Google. Dlatego, po pierwsze warto być świadomym, jakie rzeczy o nas wie, a po drugie jak te dane sprawdzić i pobrać.

Google Takeout - kopia danych Google na temat Twojej aktywności

Aby wykonać kopię danych i sprawdzić, co Google o Tobie wie, należy wejść na stronę takeout.google.com.

Za pierwszym razem możemy się zdziwić, jak wiele różnych, prywatnych danych możemy tutaj znaleźć.



kliknij, by powiększyć



kliknij, by powiększyć

Już na samej górze jest Aplikacja Google Home, pomagająca zdalnie sterować smart-urządzeniami, od żarówek, przez głośniki, aż do automatyki domowej. Cytując Google: “Zobaczysz tutaj dane dotyczące Twoich urządzeń, pomieszczeń i domów (np. nazwy czy imiona i nazwiska właścicieli), a także ich strukturę (np. które urządzenie jest przypisane do którego pomieszczenia).”

Interesujące są też dane na temat Chrome, Dysku, płatności Pay, usług głosowych, Zdjęć i YouTube.

Są też pozytywne strony

Możliwość łatwego i relatywnie szybkiego pobrania zdjęć, kontaktów, historii połączeń, wyszukiwań, płatności i wielu, wielu innych jest doskonałą okazją do tego, by wykonać kopię zapasową swoich danych i zarchiwizować ją na własnym nośniku (offline).

Warto jednak upewnić się, że nie pogorszymy sytuacji. Mimo wszystko konto Google z weryfikacją dwuetapową jest dość dobrze zabezpieczone, a nasz pendrive lub dysk z danymi może być relatywnie łatwo skradziony lub skopiowany.

Jak usunąć swoją historię aktywności z Google?

W takim przypadku, po zapisaniu danych można spróbować usunąć, przynajmniej część z nich. Na przykład korzystając z usługi myactivity.google.com.

Opcjonalnie można odwiedzić stronę myaccount.google.com, po lewej stronie kliknąć w menu Dane i personalizacja i tutaj wejść w Zarządzanie aktywnością.

Jak usunąć konto Google lub wybraną usługę?

Jest nawet opcja, by wyłączyć tylko niektóre usługi lub całkowicie usunąć konto Google. Odpowiednia opcja znajduje się na stronie myaccount.google.com/delete-services-or-account.

Dajcie znać jakie macie podejście do tematu przechowywania tak potężnej ilości danych, przez Google. A może nie korzystacie z Google wcale lub tylko w minimalnym stopniu? Napiszcie komentarz poniżej. Udanego dnia!

