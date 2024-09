Polski GOG najwyraźniej chce, by gracze pecetowi rozbudowali swoją bibliotekę. Dowodem na to jest kolejna darmowa gra udostępniona przez sklep. Warto się pospieszyć, bo czasu jest niewiele.

Darmowe gry to nie tylko dewiza Epic Games Store. Również polski GOG oferuje bezpłatne produkcje. Niedawno gracze mogli odebrać Tropico 4, ale to już przeszłość. Kolejny prezent to Once Upon a Jester.

Once Upon a Jester za darmo od GOG

Once Upon a Jester to przygodowa gra 2D side-scroll opracowana przez Bonte Avond i wydana przez Crunching Koalas. W toku rozgrywki wcielamy się w Jestera i Soka, by tworzyć improwizowane przedstawienia teatralne. To jedna z tych gier, która ma wybitnie rekreacyjny, niezobowiązujący charakter.

Co prawda nie jest to produkcja z segmentu AAA, lecz nie można jej odmówić pomysłu na siebie. O pozytywnym odbiorze Once Upon a Jester niech świadczą oceny na platformie Steam - 132 recenzje, z czego 99 proc. to te pozytywne.

Darmowych gier jest więcej

Once Upon a Jester odbierzemy za darmo do 5 września do godziny 15:00 czasu polskiego. Z kolei dwie godziny później Epic Games Store zaktualizuje swoją ofertę na darmowe gry. Przepadnie Fallout Classic Collection oraz Wild Card Football, a ich miejsce zajmie Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts.

Źródło: GOG, Epic Games Store