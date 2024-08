Darmowych gier na PC nigdy za wiele, zwłaszcza takich, które mimo upływu lat bronią się swoim klimatem i rozgrywką. Serii Tropico nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, a tak się składa, że to ona jest bohaterem najnowszej odsłony cyfrowego rozdawnictwa.

Darmowe gry znajdziemy w Epic Games Store, w zakamarkach platformy Steam oraz wreszcie w sklepie GOG. Tym razem przygotowano coś dla fanów strategii ekonomicznych – udana produkcja z serii Tropico.

Tropico 4 za darmo od GOG

A konkretnie to czwarta pełnoprawna odsłona, czyli Tropico 4 autorstwa studia Haemimont Games. Tytuł ujrzał światło dzienne w 2011 r. i spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Sam miło wspominam Tropico 4, lecz osobiście jednak wolę drugą część, czyli Tropico 2: Zatoka Piratów. Faworyzowanie tej konkretnej odsłony to podręcznikowy przykład gamingowego sentymentu.

Tropico 4 odbierzemy za darmo ze sklepu GOG. Warto się jednak pospieszyć, bowiem każde rozdawnictwo ma swoje ograniczenia. Czasu nie ma zbyt wiele – oferta na darmowe Tropico 4 na PC wygaśnie 29 sierpnia.

Darmowych gier jest więcej

Skoro o darmowych grach mowa, to warto przypomnieć, że Epic Games Store udostępnia całkowicie za darmo The Callisto Protocol – horror sci-fi w klimacie Dead Space z 2022 r. – oraz Gigantic: Rampage Edition. Wskazane tytuły klasycznie można odebrać do najbliższego czwartku do godziny 17:00 czasu polskiego.

Potem zacznie obowiązywać nowa oferta, a mianowicie: Fallout Classic Collection oraz Wild Card Football.

