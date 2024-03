Cyberpunk 2077 powraca. Go On Board oraz CD Projekt RED pracują nad planszową wersją gry, co z pewnością ucieszy fanów Nigh City. Czego możemy się spodziewać?

Kojarzycie może Wiedźmin: Stary Świat oraz Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia? Te gry planszowe, za które odpowiada CD Projekt RED oraz Go On Board, okazały się niemałym sukcesem. To nie koniec współpracy między tymi dwoma firmami, bowiem Cyberpunk 2077 też zostanie wydany w formie gry planszowej. Oto najważniejsze informacje.

Gra planszowa Cyberpunk 2077 na zwiastunie

Na “rozgrzewkę” oficjalny zwiastun gry planszowej Cyberpunk 2077. Jedno jest pewne: dynamicznej akcji tutaj nie zabraknie, ale zostanie podana w nieco innej formie. Prawidła Night City już na tym etapie wylewają się z ekranu. Niemniej musimy uzbroić się w cierpliwość.

Gra planszowa Cyberpunk 2077 rozpoczyna swój żywot w formie kampanii crowdfundingowej na platformie Gamefound, która rozpocznie się w trzecim kwartale 2024 r. Więcej informacji otrzymamy najpewniej w nadchodzących tygodniach.

Rozgrywka w planszowej wersji Cyberpunk 2077

Jeśli chodzi o rozgrywkę, to pojedyncza sesja ma trwać około 75 minut. Rozegramy ją sami lub w gronie znajomych - maksymalnie cztery osoby. Sama gra zostanie wydana w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i rzecz jasna w języku polskim.

Rozgrywka wystawi na próbę umiejętności taktyczne czy zdolność do współpracy. Strzelanina nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem; subtelne hakowanie czy skradanie się to również środek do celu. A więc gra planszowa Cyberpunk 2077 to różnorodne misje, dynamiczna akcja, interakcje między graczami, gdzie każdy uczestnik zabawy pełni kluczową rolę.

