Nowy Wiedźmin nadchodzi. CD Projekt RED potwierdza

CD Projekt RED poinformował, że niebawem startują prace produkcyjne nad projektem Polaris, czyli nową produkcją osadzoną w wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego wiedźmińskim uniwersum. O planach firmy powiedział Adam Badowski, dyrektor generalny studia.

Nowy Wiedźmin na horyzoncie? Prawie. Jak donosi Reuters, Adam Badowski potwierdził, że CD Projekt RED ma zamiar rozpocząć prace produkcyjne nad projektem Polaris już w 2024 r. Przypomnijmy, że kryptonimem Polaris określa się nową trylogię, która ma zostać osadzona w uniwersum Wiedźmina.

Jak powiedział Reutersowi Adam Badowski, studio chciałoby, by przy projekcie pracowało ok. 400 osób w połowie 2024 r. Nie podano żadnych, nawet orientacyjnych dat premiery nowej gry z wiedźmińskiego uniwersum. Jak jednak podaje agencja, według analityków pierwsza produkcja z nowej trylogii Wiedźmina ma trafić na rynek 2026 lub 2027 r. Oznaczałoby to, że studio nie wyda żadnej "dużej" przez co najmniej dwa lata.

CD Projekt RED liczy na nowe otwarcie?

Kiepski start Cyberpunka 2077 przyniósł reakcję ze strony studia. Ogłoszono kilka istotnych projektów, które, nie da się ukryć, wzbudziły podekscytowanie u graczy. Poza projektem Polaris zapowiedziano kontynuację Cyberpunka o kryptonimie "Orion". Do końca roku nad projektem, który obecnie znajduje się w fazie koncepcyjnej, ma pracować ok. 80 osób. Michał Nowakowski zdradził, że studio rozważa wdrożenie do niej elementów związanych z rozgrywką wieloosobową, ale nie chciał podawać żadnych szczegółów.

Z rozmowy przedstawicieli CD Projekt RED z Reutersem dowiadujemy się też, że studio nie spodziewa się dużego zatrudnienia w polskich oddziałach, ale będzie rozwijać oddziały zlokalizowane w USA.

Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED wyciągnął wnioski

Nie zabrakło też wzmianki o najgorętszej kwestii w świcie technologii, czyli o sztucznej inteligencji. Michał Nowakowski stwierdził, że CD Projekt budował zespół w taki sposób, by móc zbadać możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji.

- Sądzimy, że AI to coś, co może pomóc w usprawnianiu pewnych procesów w produkcji gier, ale nie zastąpi ludzi – skomentował Nowakowski.

Adam Badowski stwierdził, ze firma wyciągnęła wnioski z premiery Cyberpunka 2077 i od teraz będzie sprawować lepszą kontrolę nad procesem produkcji gry. Jak stwierdził, ma nadzieję, że w przyszłości unikną już błędów, które doprowadziły do nieudanej premiery Cyberpunka 2077.