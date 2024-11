Na platformie Steam zadebiutował właśnie skromny, lecz niezwykle klimatyczny horror, którego cena jest przerażająco niska. Habilis, bo o tej grze mowa, ma w sobie coś z Alien: Isolation, da się również wyczuć klimat Lovecrafta.

Czy istnieją gry podobne do Alien: Isolation? Jest ich cała masa, z horrorem Soma na czele, który ujrzał światło dzienne w 2015 r. Mowa jednak o rozbudowanych i zaawansowanych projektach, a przecież groza ma różne oblicza. Wiedzą o tym twórcy gier niezależnych, którzy co i raz zaskakują ciekawymi pomysłami.

Horror ze Steama w klimacie Alien: Isolation

Szukając gier podobnych do Alien: Isolation, można sprawdzić, co ma do zaoferowania Habilis. Dzieło niezależnego twórcy zadebiutowało w pełnej wersji na platformie Steam 15 listopada 2024 r. Od razu należy podkreślić, że jest to projekt skromny.

Habilis to przerażająca opowieść o człowieku popadającym w obłęd. W toku rozgrywki gracze eksplorują futurystyczną fabrykę, w której przyjemnie to nie jest. Wędrówkę umilać będzie człapiąca za naszymi tropami szkarada – ikoniczne już wejście do szafki będzie dobrym sposobem na wyjście z opresji.

Groszowe sprawy

Cena gry Habilis na platformie Steam to aktualnie 12 złotych i 14 groszy (jest to promocja, która potrwa do 29 listopada). I chociaż twórca gry informuje wprost, że jest to “przygoda nie dla osób o słabych nerwach”, tak wymagania sprzętowe nie odstraszają.

Zalecana konfiguracja wiąże się z posiadaniem 16 GB RAM, na pokładzie trzeba mieć procesor Core i3 / AMD A6 2.4Ghz i kartę graficzną Geforce GTX 460 lub inną o podobnej mocy.

Źródło: Steam