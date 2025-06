Zapnijcie pasy. Meta chce automatyzacji reklam za pomocą AI

Wygląda na to, że Meta planuje całkowicie zautomatyzować proces tworzenia reklam sięgając po sztuczną inteligencję. Nowe narzędzia mają pojawić się do końca 2026 r.

Sztuczna inteligencja zmienia Internet na naszych oczach. Meta również ochoczo spogląda w kierunku AI rozwijając przy tym kolejne narzędzia. Jedno z nich ma zautomatyzować tworzenie reklam – donosi The Wall Street Journal.

Reklamy AI do końca 2026 roku

Meta już teraz oferuje narzędzia AI, które asystują w generowaniu różnych wariantów istniejących już reklam. Dzięki nim można dokonać kosmetycznych zmian przed ich opublikowaniem. Niewykluczone, że to jest jedynie “rozgrzewka”. Do końca 2026 r. poszczególne marki będą mogły tworzyć koncepcje reklam od podstaw.

Co takie narzędzia mogą zaoferować w praktyce? Firma przedstawia produkt, który chce wypromować, oraz określa cel budżetowy. Reszta spoczywa na sztucznej inteligencji, która wygeneruje całą kampanię: potrzebne grafiki, tekst, czy nawet wideo. Następnie AI będzie “wybierać” użytkowników FB i Instagrama, którym wyświetli daną reklamę. Takie narzędzie sugerowałoby nawet opcje budżetowe, twierdzi The Wall Street Journal powołując się na osoby zaznajomione z tematem.

Czy takie rozwiązanie ma sens?

Kolejną opcją tego systemu będzie podobno możliwość personalizacji reklam tak, by użytkownicy widzieli różne jej wersje w czasie rzeczywistym. Może to być uzależnione od takich czynników, jak geolokalizacja. Przykład: użytkownik przebywa na obszarze zasypanym przez śnieg, więc zobaczy reklamę samochodu poruszającego się po trudnym terenie. W tym samym czasie inny użytkownik, dajmy na to przebywający w mieście, zobaczy ten sam samochód, ale poruszający się w miejskiej scenerii.

Potencjalnie takie rozwiązanie mogłoby pomóc mniejszym firmom, które często nie dysponują odpowiednim budżetem na tworzenie reklam. Z drugiej strony: czy kampanie tworzone przez AI osiągną zamierzone cele i przemówią do konsumenta?

Źródło: The Wall Street Journal, The Guardian