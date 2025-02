Grand Theft Auto V na PC otrzyma znaczną aktualizację, która zadebiutuje w marcu. Uaktualnienie wprowadzi funkcje, które wcześniej były dostępne tylko na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Zaktualizowana wersja PC Grand Theft Auto V wprowadza długo oczekiwane efekty ray tracing - DLSS 3 od Nvidii oraz FSR 3 od AMD. Dzięki czemu zrówna się z wersjami na PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a nawet je przewyższy. Aktualizacja zadebiutuje 4 marca 2025 roku. Czekało na nią wielu graczy, zwłaszcza w kontekście długiego oczekiwania na szóstą odsłonę serii Grand Theft Auto.

Unikalne modyfikacje GTA V tylko na PC

Odpowiedzialne za grę studio Rockstar Games ogłosiło na swoim blogu, że GTA V w wersji na pecety, pozbawiona dotąd efektów graficznych dostępnych na PS5 i Xbox Series X, otrzyma darmową aktualizację. Wprowadzi nie tylko wspomniany ray tracing, ale także inne unikalne modyfikacje przeznaczone wyłącznie dla edycji PC. Aktualizacja zostanie udostępniona jako nowe wykonanie gry, co pozwoli graczom korzystać ze starej wersji, jeżeli ich sprzęt nie spełnia nowych wymagań.

Oprócz wprowadzenia ray-traced refleksów i cieni z najnowszych konsolowych wydań GTA V, gracze na PC mogą spodziewać się funkcji takich jak Ray-Traced Ambient Occlusion (RTAO) i Ray Traced Global Illumination (RTGI), które znacząco podnoszą jakość grafiki, stawiając ją na równi z innymi grami wykorzystującymi ray tracing. Dodano również wsparcie dla DirectStorage, co poprawi wydajność na komputerach z dyskami SSD, oraz obsługę Dolby Atmos.

Wśród nowości znajdziemy zestaw opcji do dostosowywania wyświetlania, a także technologie poprawiające jakość obrazu jak AMD FSR 3 i Nvidia DLSS 3 z generowaniem klatek. Warto wspomnieć o lepszym wsparciu dla wysokich rozdzielczości oraz proporcji obrazu, co sugeruje obsługę ultrapanoramicznych ekranów oraz pewien poziom skalowania HUD dla wyświetlaczy o wysokim DPI. Jak podaje portal Tom's Hardware, wymagania sprzętowe po aktywacji ray tracing wydają się rozsądne, zważywszy na to, jak dobrze gra wyglądała już przed tą aktualizacją. Rockstar nie zdradza jednak, jakie rozdzielczości i liczby klatek na sekundę są celem w ramach "minimum" i "zalecanych" specyfikacji.

Mogą pojawić się dodatki

Poza technicznymi szczegółami, w grze GTA V pojawi się także wiele dodatków, które warto przeglądać w oficjalnym wpisie na blogu lub dać się nimi zaskoczyć, gdy aktualizacja zostanie wydana 4 marca. Pojawi się nawet obsługa adaptacyjnych triggerów DualSense. Niestety, minusem tej aktualizacji jest brak wsparcia dla rozgrywki wieloosobowej między starym a nowym wykonaniem GTA V, co może podzielić graczy o niższych i wyższych specyfikacjach sprzętowych. Pomimo tego, dla posiadaczy PC to długo wyczekiwane zwycięstwo.

Źródło: portal Tom's Hardware