Chcesz kupić kartę GeForce RTX 5070? Możesz mieć problem

Przed nami sklepowa premiera karty graficznej GeForce RTX 5070. W sieci pojawiają się jednak sugestie, że jej dostępność może być ograniczona, a niektóre sklepy w ogóle nie uwzględnią jej w ofercie.

Karta graficzna GeForce RTX 5070 została zapowiedziana już podczas styczniowych targów CES 2025. Nowa konstrukcja ma być propozycją dla graczy składających komputer do grania w rozdzielczości 1440p.

Początkowo premiera karty była planowana na luty 2025 r., jednak producent z niewyjaśnionych przyczyn przesunął ją na początek marca - sprzedaż w teorii ma ruszyć 5 marca 2025 r. Jeśli planujecie jej zakup, możecie napotkać trudności z dostępnością.

Problemy z dostępnością GeForce RTX 5070

Szwedzki sklep komputerowy Inet opublikował komunikat, w którym potwierdza problemy z dostępnością kart GeForce RTX 5070. Sprzedawca poinformował, że nie będzie dysponować nowymi modelami podczas sklepowej premiery.

“NVIDIA GeForce RTX 5070 ma zostać wydana 5 marca, ale niestety wygląda na to, że nie będziemy w stanie wydać kart do tego czasu. Wynika to po prostu z faktu, że nie możemy uzyskać zapasów kart w magazynie.

Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii RTX 50, będziemy wydawać nowe karty jedna po drugiej, gdy tylko pojawią się w magazynie, i będziemy powiadamiać o tym tylko w przypadkach, gdy możemy uzyskać duże dostawy.”

Karta trafi do sprzedaży w edycji NVIDIA Founders Edition oraz autorskich wersjach przygotowanych przez partnerów producenta, a jej ceny mają zaczynać się od 2849 zł. Niestety, wydaje się, że dostępność sprzętu będzie ponownie bardzo ograniczona. Ograniczona liczba kart w sklepach może prowadzić do zawyżonych cen lub nawet trudności z jej zakupem.

Sytuację może wykorzystać konkurencja. Warto tutaj przypomnieć, że dzień później do sprzedaży mają trafić modele Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT.

Co oferuje GeForce RTX 5070?

Karta GeForce RTX 5070 to następca modeli GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4070 SUPER – w teorii powinna ona pozwolić na komfortowe granie w rozdzielczości 1440p.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Blackwell GB205 z 6144 jednostkami CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR7 192-bit. Pobór mocy oszacowano tutaj na 250 W (naturalnie będzie trzeba podłączyć nową wtyczkę zasilania PCIe 16-pin).

foto: Adobe Stock