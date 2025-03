Prezes Take-Two wygadał się na temat GTA 6. Będzie się działo

Dyrektor generalny Take-Two wyjaśnia, jaką strategię marketingową opracowano na potrzeby GTA 6. Kampania będzie krótka, lecz intensywna.

O GTA 6 wciąż niewiele wiemy. Rockstar Games oraz Take-Two wymownie milczą na temat dokładnej daty premiery, ceny GTA 6 (za to analitycy chętnie poruszają ten temat), a sytuacji nie poprawia brak kolejnych materiałów promujących tytuł. Wygląda na to, że właśnie tak ma być – Strauss Zelnick wyjaśnia, jaką kampanię marketingową opracowano.

Twórcy GTA 6 robią to specjalnie

Strauss Zelnick udzielił wywiadu dla Bloomberga, w którym został wprost zapytany, “kiedy ukaże się GTA 6?”. Odpowiedź prezesa Take-Two była rzecz jasna dość enigmatyczna:

“Oczekiwanie na ten tytuł może być największym, jakiej kiedykolwiek widziałem w przypadku dzieła rozrywkowego, a działałem w wielu branżach i robię to nie od wczoraj. Zależy nam na tym, by utrzymać oczekiwanie oraz ekscytację" - wyjaśnia Strauss Zelnick.

W dalszej części wypowiedzi wyjaśniono strategię firmy. Otóż jak zauważył Strauss Zelnick, “mamy konkurencję, która przygotowuje swój harmonogram z wieloletnim wyprzedzeniem, co do dnia”, zaś podejście Take-Two jest inne. Gigant branży odkrył, że “lepiej jest dostarczać materiały marketingowe stosunkowo blisko daty premiery, aby z jednej strony wywołać ekscytację nadchodzącym produktem, a z drugiej zrównoważyć to z niezaspokojonymi oczekiwaniami”.

A więc kiedy drugi zwiastun GTA 6?

Ta wypowiedź w zasadzie wyjaśnia, dlaczego tak długo czekamy na drugi zwiastun GTA 6. Swoją drogą nie jest to jakaś nowość; Miron Nurski w swoim artykule przybliża schemat, jakim kierują się twórcy i wydawca GTA 6.

“Rysuje się tu pewien schemat, według którego Rockstar - po wcześniejszym zajawieniu gry - publikuje dłuższy zwiastun mniej więcej 5-6 miesięcy przed premierą, a wideo z rozgrywki ok. 2 miesiące przed premierą.”

Zakładając, że branża spodziewa się GTA 6 w październiku lub w listopadzie 2025 r., to kierując się powyższą logiką, drugi zwiastun GTA 6 powinien ujrzeć światło dzienne na przełomie kwietnia i maja, najpóźniej w czerwcu. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże.

Źródło: YT/Bloomberg Television