Martwi cię, że Rockstar wciąż nie zaprezentował drugiego zwiastuna i rozgrywki z GTA 6? Spokojnie - w przypadku tego studia brak wiadomości to najlepsza wiadomość.

5 grudnia 2023 GTA VI doczekało się pierwszego zwiastuna z premierą gry zaplanowaną na rok 2025. Kilka miesięcy później szefostwo Take-Two Interactive sprecyzowało, że celuje w jesień.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o oficjalne informacje. Graczom jest jednak mało, dlatego od miesięcy analizują ruchy studia w poszukiwaniu wskazówek dających nadzieję na rychłe pojawienie się drugiego zwiastuna. Tylko że - patrząc na sprawę historycznie - nie ma powodów przypuszczać, by ten pojawił się przed wiosną.

GTA 6 - kiedy drugi zwiastun?

Przejrzałem kanał Rockstar Games na YouTubie, aby sprawdzić, jak wyglądał rozstrzał czasowy dzielący publikację zwiastunów wcześniejszych największych hitów tego studia.

GTA V:

pierwszy zwiastun - 2 listopada 2011;

drugi zwiastun - 30 kwietnia 2013;

pierwszy gameplay - 9 lipca 2013;

premiera gry - 17 września 2013.

Red Dead Redemption II:

pierwszy zwiastun (z premierą zaplanowaną na jesień 2017) - 20 października 2016;

drugi zwiastun (z premierą zaplanowaną na wiosnę 2018) - 28 września 2017;

trzeci zwiastun (z premierą zaplanowaną na jesień 2018) - 2 maja 2018;

pierwszy gameplay - 9 sierpnia 2018;

premiera gry - 26 października 2018.

Rysuje się tu pewien schemat, według którego Rockstar - po wcześniejszym zajawieniu gry - publikuje dłuższy zwiastun mniej więcej 5-6 miesięcy przed premierą, a wideo z rozgrywki ok. 2 miesiące przed premierą.

Promocja gry Red Dead Redemption II co prawda przełamała ten schemat, ale głównie dlatego, że jej premiera była przekładana. Drugi zwiastun pojawił się stosunkowo krótko po pierwszym najpewniej głównie po to, by poinformować graczy o nowej dacie (która skądinąd później i tak została przesunięta raz jeszcze).

GTA 6 - brak drugiego zwiastuna to dobra wiadomość

Skoro premiera GTA VI została zaplanowana na jesień, szybka analiza poprzednich działań Rockstara każe mi podejrzewać, że drugi zwiastun pojawi się między kwietniem a czerwcem, a gameplay między lipcem a wrześniem.

Wcześniejsza publikacja nowego trailera GTA VI mogłaby mieć związek z przesunięciem daty premiery na kolejny rok, co w świecie gier wideo nie jest sytuacją rzadką. Skoro jednak wydawca się na to nie zdecydował, to dobrze, bo to oznacza, że wciąż celuje w rok 2025. A na szerszą kampanię promocyjną przyjdzie jeszcze czas.

To oczywiście jedynie moje przypuszczenia. Może Rockstar nas zaskoczy i opublikuje drugi zwiastun GTA VI lada moment, choć osobiście na to nie liczę.

Pierwszy zwiastun GTA VI na samym tylko YouTubie wygenerował jak dotąd ponad 230 mln odsłon. W pierwszej kolejności gra trafi na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series.