Subskrybenci newslettera Power On otrzymali wczoraj informacje na temat kolejnych wersji systemów operacyjnych Apple i nowych urządzeń tej marki. Pojawiły się między innymi zajawki o iOS 16 oraz o nowych MacBookach Pro.

Konferencja WWDC 2022

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla deweloperów, którzy rozwijają aplikacje dla urządzeń marki Apple. W tym roku rozpocznie się ona 6 czerwca. To właśnie podczas tego wydarzenia firma z Cupertino prezentuje zazwyczaj nowe wersje swoich systemów operacyjnych. Temu tematowi sporą cześć newslettera poświecił jego autor - Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg.

iOS 16 bez dużych zmian interfejsu

Podczas konferencji zaprezentowane mają zostać następujące systemy operacyjne:

iOS 16/ iPadOS 16 (nazwa kodowa Sydney),

watchOS 9 (nazwa kodowa Kincaid),

macOS 13 (nazwa kodowa Rome),

tvOS 16 (nazwa kodowa Paris.

Głównymi nowościami w systemie iOS mają być nowe funkcje związane z powiadomieniami i monitorowaniem parametrów zdrowotnych. Niestety nie będzie zmian w interfejsie co oznacza, że firma wykorzysta dotychczasowy design, który po raz pierwszy pojawił się w 2013 roku przy okazji premiery systemu iOS 7.

W przypadku iPadOS znacznie ulepszony zostać ma interfejs do wielozadaniowej pracy, a watchOS zyska nowe funkcje dotyczące śledzenia aktywności i zdrowia.

Okulary do rozszerzonej rzeczywistości marki Apple coraz bliżej

Co więcej, jak twierdzi Gurman, w kodzie wersji beta systemu iOS 16 odnaleziono wiele odniesień na temat okularów do rozszerzonej rzeczywistości marki Apple. Urządzenie prawdopodobnie nie zostanie zaprezentowane podczas wspomnianej na początku konferencji, ale bardzo prawdopodobne jest, że stanie się to w trakcie cyklu życia systemu iOS 16, czyli mniej więcej między wrześniem 2022 roku, a wrześniem 2023 roku.



Źródło: https://aderosa.myportfolio.com/apple-view

Niewykluczone jednak, że deweloperzy przygotowują się już do wejścia tego urządzenia na rynek.

Nowe komputery Mac

W trakcie tegorocznej konferencji WWDC zaprezentowane zostać mogą też nowe modele komputerów Mac. Gurman zdradza, że według pozyskanych przez niego informacji, na początku drugiej połowy roku zadebiutują dwa nowe modele.



Źródło: https://zelbo.nyc/macbookairupdated

Jednym z nich będzie prawdopodobnie nowy MacBook Air. Firma pracuje także nad kolejną generacją 24-calowego iMaca, oraz 13-calowego MacBooka Pro.

Źródło: Power On