Studio Display to monitor firmy Apple, który zaprezentowany został w marcu tego roku. W sieci pojawiły się dziś doniesienia na temat problemów związanych z tymi urządzeniami. Dotyczą one braku możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Problemy z aktualizacją monitorów Studio Display

Informacje o tych problemach pojawiły się na forum wsparcia technicznego firmy Apple, a wątki związane z tym tematem są coraz dłuższe, co oznacza, że problem dotyczy dużej liczby egzemplarzy nowych monitorów. Temat pojawił się także na forum serwisu MacRumors. W niektórych przypadkach użytkownicy zostali poproszeni o dostarczenie wadliwych urządzeń do serwisu.

Właściciele monitorów zgłaszają, że podczas próby aktualizacji firmware pojawia się komunikat informujący o błędzie:

„Apple Studio Display firmware update could not be completed. Try again in an hour. If the problem persist, contact an Apple Authorised Service Provider.”

W tłumaczeniu na język polski: nie można ukończyć aktualizacji oprogramowania sprzętowego Apple Studio. Spróbuj ponownie za godzinę. Jeśli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z autoryzowanym dostawcą usług serwisowych Apple.

Użytkownicy twierdzą, że ponowne uruchomienie monitora lub podłączenie go do innego komputera Mac nie eliminuje problemu. Obecnie nie jest znana przyczyna tego mankamentu, nie wiadomo też w jaki sposób go rozwiązać.

Problemy z kamerą

Gdyby tego było mało, to trzy tygodnie temu opublikowane zostały pierwsze recenzje Studio Display, w których skrytykowana została jakość obrazu przechwytywanego przez wbudowaną w ten monitor kamerę. Taka opinia pojawia się między innymi w recenzjach The Wall Street Journal i The Verge, czyli dwóch niezwykle opiniotwórczych serwisów.

Rzecznik prasowy firmy Apple odpowiedział, że problem związany jest z oprogramowaniem i zostanie wyeliminowany wraz z jego kolejnymi aktualizacjami. Kłopot w tym, że obecnie instalacja aktualizacji nie jest możliwa.

Źródło: MacRumors, Grafika w nagłówku: forums.macrumors.com