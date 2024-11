Dokładnie 16 listopada 2004 r. światło dzienne ujrzała gra Half-Life 2. Kontynuacja pozostaje w sferze marzeń i domysłów, jednak gamingowy ekosystem nie lubi próżni – oto nadchodzi projekt Half-Life 2 RTX. Z okazji okrągłych urodzin opublikowano ciekawy materiał.

Gdyby pokusić się o wskazanie najbardziej oczekiwanych kontynuacji gier, w ścisłej czołówce znajdą się takie tytuły jak GTA 6, rzecz jasna Wiedźmin 4 oraz Half-Life 3. Niestety, w przypadku tej ostatniej produkcji trudno o jakiekolwiek oficjalne informacje; wszystko opiera się na mniej lub bardziej wiarygodnych przeciekach, które to swoją drogą krążą od przeszło dziesięciu lat.

Czekasz na Half-Life 3? Najpierw Half-Life 2 RTX

Skupmy się więc na tym, co ma oficjalny charakter. Otóż nadchodzi Half-Life 2 RTX, który skutecznie pretenduje do miana zremasterowanej wersji gry. Za projekt odpowiada Orbifold Studios. Co nowego znajdzie się w wersji RTX? Przebudowana gra zaoferuje bardziej szczegółowe modele, ray tracing, nie zabraknie DLSS 3.5, czy Nvidia Reflex oraz RTX IO. Słowem: Half-Life 2 na sterydach.

Deweloperzy ujawniają kulisy swojej pracy w ramach obchodów dwudziestych urodzin Half-Life 2. Niestety, nadal nie wiemy, kiedy Half-Life 2 RTX ujrzy światło dzienne. Pewne jest jednak to, że projekt będzie darmowy dla posiadaczy podstawowej wersji gry.

Karta graficzna z motywem Half-Life 2

Dodatkowo Nvidia uruchamia konkurs dla graczy, w którym można wygrać ekskluzywną kartę graficzną GeForce RTX 4080 SUPER z podobizną Gordona Freemana, protagonisty serii Half-Life.

