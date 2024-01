NVIDIA GeForce RTX 4080 Super to ostatnia ze styczniowych premier od NVIDII. Odświeżony model ma zaoferować wyższą wydajność w niższej cenie i bezpośrednio zastąpić wersję bez dopisku Super. Sprawdzamy, na ile udało się te postulaty spełnić.

GeForce RTX 4080 Super oparto o chip graficzny AD103, zatem tak samo jak model nie-Super. Zwiększono natomiast ilość rdzeni CUDA o 512 sztuk (ok. 5%) oraz podniesiono taktowanie Boost (o 45 MHz) i pamięci (o 300 MHz).

Bez zmian pozostał limit mocy (320 W) oraz cały podsystem pamięci – karta nadal posiada 16 GB GDDR6X na szynie 256-bit oraz 64 MB Cache L3.

Mimo wzrostów cen wywołanych inflacją nowy model jest o 20% tańszy od poprzednika i jego MSRP wynosi $999 (ok. 5000 zł z podatkami), czyniąc z niego realną alternatywę dla kosztującego 4500 zł Radeona RX 7900 XTX.

Model Founders Edition dostępny w cenie MSRP można zakupić tylko przez sklep NVIDII. Karta od modelu bez dopisku Super różni się wizualnie jedynie kolorem metalu. Rozmiar i kultura pracy pozostały na tym samym (wyśmienitym) poziomie.

4/5

Rok 2024 ledwie się zaczął, a najnudniejsza premiera sprzętowa już za nami! Oto bowiem pojawił się GeForce RTX 4080 Super, który to ma zastąpić ponad rok wcześniej pokazanego GeForce RTX 4080. Biorąc pod uwagę, jak wiele dzieli ów starszy model od kolejnego i najwyższego w hierarchii GeForce RTX 4090, można było oczekiwać, że RTX 4080 Super godnie tę lukę wypełni i że dostaniemy odpowiednio okrojony układ AD102. Tymczasem NVIDIA postanowiła sprawdzić precyzję branżowych procedur testowych i nowa karta to w pełni odblokowany układ AD103 – mówimy zatem o przyroście jednostek obliczeniowych i taktowania na poziomie (w porywach) 5%... Szczęśliwie poza „wzrostem” wydajności znacząco obniżono cenę (i to pomimo rekordowej w zeszłym roku inflacji!), zatem może właśnie to uratuje premierę GeForce RTX 4080 Super.



Adapter dołączony w zestawie również został odświeżony.

Co tak naprawdę nowego oferuje GeForce RTX 4080 Super?

Pokazany pod koniec 2022 roku GeForce RTX 4080 wykorzystuje rdzeń AD103-300, co już wtedy było kontrowersyjnym zagraniem (karta z rodziny „80” wyposażona w podrzędny rdzeń). Szybko jednak okazało się, że przełomowość architektury Ada Lovelace pozwala faktycznie nawet tak przyciętemu układowi pokonywać najszybsze karty z poprzedniej generacji. Teraz odświeżona wersja GeForce RTX 4080 Super nadal korzysta z tego samego rdzenia, ale w pełnej odsłonie (oznaczony został jako AD103-400). Oznacza to wzrost o 5% jednostek CUDA (zunifikowane shadery), TMU (teksturujących), Tensor (AI) oraz RT (Ray Tracing). Bez zmian pozostała ilość jednostek ROP (rasteryzujących), ale za to podniesiono taktowanie całego GPU (o dokładnie 1,8%!) oraz pamięci GDDR6X (tutaj już całkowicie zawrotne 2,86%!).

GeForce RTX 4080 Super - specyfikacja

Model GeForce

RTX 3080 Ti GeForce

RTX 4080 GeForce

RTX 4080 Super GeForce

RTX 4090 Generacja Ampere

Samsung 8 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Układ graficzny GA 102-225 AD103-300 AD103-400 AD102-300 Rozmiar rdzenia 628 mm2 379 mm2 379 mm2 609 mm2 Pamięć Cache L2 6 MB 64 MB 64 MB 72 MB Jednostki cieniujące 10240 9728 10240 16384 Jednostki teksturujące 320 304 320 512 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 176 Rdzenie Tensor 320 (3rd gen) 304 (4th gen) 320 (4th gen) 512 (4th gen) Jednostki RT 80 (2nd gen) 76 (3th gen) 80 (3th gen) 128 (3th gen) Taktowanie rdzenia 1365/1665 MHz 2205 / 2505 MHz 2295 / 2550 MHz 2235/2520 MHz Moc obliczeniowa 34 TFLOPS 49 TFLOPS 52 TFLOPS 83 TFLOPS Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 384-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 9,5 GHz 11,2 GHz 11,5 GHz 10,5 GHz Przepustowość pamięci 912,4 GB/s 716,8 GB/s 736 GB/s 1008 GB/s TGP (zasilanie) 350 W

12-pin (3x8-pin) 320 W

12+4-pin (3x8-pin) 320 W

12+4-pin (3x8-pin) 450 W

12+4-pin (4x8-pin) Interfejs PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 Cena MSRP $1199 $1199 $999 $1499

Takie zmiany pozwoliły zmniejszyć dystans do specyfikacji GeForce RTX 4090 z 68% do tylko 60% (tzn. teraz topowa karta NVIDII oferuje o tylko tyle lepszą specyfikację). Pozornie mogłoby się wydawać, że model 4080 Super mógłby bardziej zbliżyć się do RTX 4090, ale wtedy nie zostałoby już miejsca dla RTX 4080 Ti Super oraz możliwe, że dla RTX 4080 Ti Super Ultra… Ostatecznie jest jeszcze RTX 4090D, czyli okrojona wersja topowego modelu RTX 4090, ale dostępna tylko w Chinach. Finalnie zatem po RTX 4080 Super nie powinniście oczekiwać masywnego wzrostu wydajności (co oczywiście i tak dokładnie sprawdziliśmy), ale za to może Was miło zaskoczyć ceną, jako że ta spadła do poziomu MSRP Radeona RX 7900 XTX (który oczywiście teraz też jest już nieco tańszy). Swoistą ciekawostką jest fakt, że pod względem ilości jednostek RTX 4080 Super jest niemalże bliźniaczy z RTX 3080 Ti (choć oczywiście są to jednostki nowszej generacji i oparte o nowszą architekturę).



Tak bardzo "górą" RTX 4080 Super wychodzi tylko na zdjęciach.

Founders Edition w wersji Super są przyjemnie mroczniejsze

Do naszej redakcji, dwa dni przed premierą, dotarł GeForce RTX 4080 Super Founders Edition, zatem karta produkcji samej NVIDII i dostępna zasadniczo tylko w ich sklepie internetowym (oczywiście w MSRP). Względem posiadanego przez nas GeForce RTX 4080 nie różni się nic a nic wymiarami (310 x 140 x 61 mm), ale za to przybrała na wadze o blisko 5 g (widocznie czarna farba jest cięższa). Będzie to zatem jedna z bardziej kompaktowych wersji RTX 4080 Super, podobnie jak miało to miejsce w przypadku modelu RTX 4080 Founders Edition.



Czarny faktycznie odchudza! Mimo, że model Super wydaje się mniejszy, to realnie są w tym samym rozmiarze.

Karta wykorzystuje dokładnie ten sam układ chłodzenia – pokaźnych rozmiarów komora parowa pokrywa GPU oraz „kostki” vRAM, ale również całą sekcję zasilania. Ciepło dalej jest transportowane przez sześć grubych ciepłowodów do kilkusegmentowego aluminiowego radiatora. Tradycyjnie dla kart Founders Edition obecne są dwa wentylatory – po jednym z każdej strony karty. Ten widoczny od strony backplate zasysa powietrze przez radiator pod sobą. Oba wentylatory są bardzo duże – 114 mm średnicy to nieczęsty widok w przypadku kart graficznych – co oznacza, że mogą kręcić się wolniej, nadal oferując wysoką przepływowość powietrza.



Łapanie odcisków palców to jedna z nowości w serii Super.

Karta jest uczciwie trzyslotowa, co oznacza, że nie zamontujemy jej pionowo w obudowach, w których przewidziano miejsce tylko na dwa śledzie dla takiego montażu. Złącza wideo wyprowadzone z karty to dobrze znany w tej generacji kart NVIDII standard – trzy przestarzałe złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno relatywnie świeże HDMI 2.1.



NVIDIA miała rok czasu, aby zauważyć, że mamy już nie tylko DisplayPort 2.0 ale nawet wersję 2.1...

Na szczycie karty umieszczono wyprowadzone przy samej krawędzi złącze zasilania – to jeden z elementów, które faktycznie uległy zmianie i to na lepsze – mamy tu do czynienia z nowszą wersją złącza 12VHPVR (2x6), w którym cztery piny do komunikacji z zasilaczem cofnięto o kilka milimetrów. Skutecznie rozwiązuje to problem, z jakim borykały się pierwsze karty – teraz nawet najbardziej oporni użytkownicy nie uszkodzą sobie sprzętu, bo krzywo wpięta wtyczka wcale nie będzie dostarczać zasilania. Jednocześnie szkoda trochę, że złącza zasilania NVIDIA nie schowała nieco niżej, aby dać więcej miejsca w obudowie na bezpieczne wygięcie przewodu w sytuacji, w której korzystamy z dołączonego w zestawie adaptera (czyli gdy posiadamy przestarzały zasilacz bez natywnego wsparcia dla nowego złącza).

Po lewej stare złącze, po prawej nowe – wyraźnie widać, o ile niżej osadzone zostały piny komunikacyjne.

NVIDIA jak zwykle konserwatywnie podeszła do tematu podświetlenia na swojej karcie. Na "spodniej" cześci karty lekko rozświetla się „X” łączący radiatory. Podobnie ma się sprawa na backplate (na górze), ale tutaj tylko w części bliższej wentylatora ukryto podświetlenie, zatem w ciemności zobaczymy jedynie „<” - taki urok. Podświetlany jest również napis GeForce RTX na szczycie karty. Wszystkie te elementy świecą się na biało i nie ma możliwości zmiany koloru lub jego synchronizacji z płytą główną.



Od spodu podświetlany jest cały "X", ale po tej widocznej stronie już tylko jego połowa.

Oczywiście sama karta wyróżnia się na tle „nie-Super” modeli Founders Edition bardziej matowym czarnym wykończeniem obudowy oraz tym, że cała ramka (szczyt, spód i tył karty, ale również ten unikatowy „X” w środku konstrukcji) teraz również jest czarna. Nie oszczędzono nawet nazwy modelu – ona też jest czarna i realnie, aby ją odczytać, trzeba kartę skierować pod światło. Nie ukrywamy, że podoba nam się ta nowa stylistyka, nawet jeśli znacznie chętniej łapie odciski palców.



Pod magnetyczną klapką ukryto otwory do montażu stosowanego w serwerach.

Nowa karta, ale kultura taka sama

Od strony jakości wykonania oraz oferowanej kultury pracy karty NVIDII to nadal ścisła czołówka – GeForce RTX 4080 Super w zasadzie posiada to samo chłodzenie, co pobierający ponad 100 W więcej GeForce RTX 4090 (który również nie ma problemów z kulturą pracy), trudno zatem aby wypadał źle. Karta nawet w najbardziej wymagających grach nie rozkręca chłodzenia powyżej 44% (1500 RPM) – w praktyce okazała się nieco cichsza od naszego nieco już „styranego” RTX 4080, co w zasadzie zrozumiałe, mając na uwadze rok zbierania kurzu.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 25,0 GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 36,0

35,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 39,2

35,3 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 41,4

36,9 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,1

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Mimo tak cichej pracy karta utrzymuje kluczowe komponenty w optymalnej temperaturze – 64°C na GPU i 76°C na HotSpot to wynik wróżący karcie długie i bezproblemowe życie. Nawet w upalne dni będziemy mieli spory zapas wydajności chłodzenia. Pamięci również są na przysłowiowych wakacjach, utrzymując temperaturę 74°C. Po podkręceniu (kiedy to karta pobiera o 10% więcej energii) chłodzenie robi się ciut głośniejsze, ale temperatury praktycznie stoją w miejscu.

Pomiar wydajności NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition po podkręceniu

1440p, najwyższe detale z RT, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

OC (140 MHz / 1400 MHz) 106%

106% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

OC (140 MHz / 1400 MHz) 107%

107% Alan Wake 2

(Ultra + RT) NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

OC (140 MHz / 1400 MHz) 106%

106% A Plague Tale: Requiem

(Ultra + RT) NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

ustawienia domyślne 100%

100% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE

OC (140 MHz / 1400 MHz) 105%

109% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Nasz model wykazał się w sumie solidnym potencjałem OC, mając na uwadze, że już sama NVIDIA podniosła taktowanie rdzenia (bazowo o 90 MHz). Udało nam się osiągnąć blisko 2900 MHz na rdzeniu (+140 MHz zegara boost) oraz stabilnie utrzymać dodatkowe 1400 MHz na pamięciach. Przełożyło się to na średnio około 6% wzrostu wydajności (zatem – uwaga, spoiler! – 3x większy wzrost niż uzyskuje RTX 4080 Super względem zwykłego RTX 4080).

Jak testowaliśmy GeForce RTX 4080 Super?

Jak pewnie wiecie, od końca ubiegłego roku przenieśliśmy się na znacznie nowszą i odczuwalnie szybszą platformę testową. Rekordowo szybki procesor AMD z technologią 3D V-Cache w połączeniu z wybitnymi pamięciami Kingston Fury Renegade pozwalają nawet w niższych rozdzielczościach uniknąć limitowania wydajności topowych kart graficznych. Takie połączenie oczywiście wymaga niemniej imponującej płyty głównej i tutaj idealnie sprawdza się ASUS ROG STRIX X670E-E Gaming WiFi.

Nasza platforma testowa:



Testy wydajności wykonujemy na powyższym testbench, ale do testów kultury pracy używamy "klasycznej" obudowy.

Podczas testów używaliśmy systemu operacyjnego Windows 11 Pro w wersji 23H2. Aktywna była funkcja ReSizable BAR, a sterowniki to najnowsze spośród dostępnych na czas powstawania testu (NVIDIA Game Ready 551.22 oraz AMD Adrenalin 24.1.1). Testowanie jak zwykle rozpoczęliśmy od testów syntetycznych, które dobrze nakreślają przyrost wydajności w ramach danej architektury (oraz po podkręceniu), ale też do pewnego stopnia pozwalają porównywać karty różnych producentów – mowa naturalnie o pakiecie testów 3DMark.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS ROG Matrix RTX 4090 20 489 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 462 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 312 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 15 014 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 002 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 14 509 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 112 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 12 769 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 11 804 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 597 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 10 784 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 023 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 8987 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 8555 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7377 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 5982

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

ASUS ROG Matrix RTX 4090 10 417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10 051 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 8018 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7889 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7501 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7332 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 6292 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6150 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5968 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 5505 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 5240 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 4464 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3721 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 2279

Testy syntetyczne nie owijają w bawełnę – przyrost wydajności wynikający z odblokowania w pełni rdzenia AD103 jest mniejszy od tego, jaki uzyskamy podkręcając samemu starszego GeForce RTX 4080… Ba! Już teraz istnieją fabrycznie podkręcone RTX 4080 (nie-Super), które będą ciut szybsze od dziś testowanego RTX 4080 Super Founders Edition – przypominamy jednak, że do niedawna kosztowały one nawet dwa tysiące złotych więcej niż bohater dzisiejszej recenzji! Cóż – jest to jakiś sposób na donośne obwieszczenie obniżenia ceny – dopisanie „Super” do nazwy karty ;)

Testujemy GeForce RTX 4080 Super w grach

W zasadzie na testach w 3DMark można było poprzestać, ale i tak nie mieliśmy nic ciekawszego do roboty w nocy z poniedziałku na wtorek, więc sprawdziliśmy też, na jaki przyrost wydajności można liczyć wydając mniej na nowego GeForce RTX 4080 Super. Na wykresach pojawił się również bezpośredni konkurent nowej karty NVIDII – AMD Radeon RX 7900 XTX (w wersji referencyjnej), którego obecnie można nabyć za około 4500-4800 zł.

Jak zwykle przypominamy, że testy wykonujemy w miejscach maksymalnie obciążających układ graficzny – podczas typowej rozgrywki wszystkie testowane karty zwykle wykazują wyższą wydajność, a to, co ujrzycie na wykresach, to w zasadzie najgorsze, co może Was spotkać podczas gry. W podstawowych testach nie używamy również upscalingu, z którego obecnie stanowczo warto korzystać (przynajmniej w 1440p i wyższych rozdzielczościach), jako że znacznie poprawia wydajność zwykle bez wpływu na postrzeganą jakość obrazu (a bywa, że i ją poprawia).

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 86

65 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79

61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 78

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 75

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 65

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 65

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 60

52 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 58

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 55

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 48

40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

35 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 76

65 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 61

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 60

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 58

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 50

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 46

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 42

37 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 41

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 33

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 36

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 36

21 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 30

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 28

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 21

11 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 19

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 14

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

70 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 63

54 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 60

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 54

43 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 52

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 47

42 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 43

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 37

33 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 34

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

52 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 43

38 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 38

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 37

33 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 35

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 33

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26

24 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 24

14 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34

30 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 25

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 21

19 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 21

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 20

17 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 18

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 13

6 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 12

6 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wzrost wydajności w modelu Super w Alan Wake 2 przekracza stanowczo 3% - przynajmniej jeżeli nie korzystamy ze śledzenia promieni. W takich ustawieniach RTX 4080 (w obu odmianach) wypada mniej więcej na poziomie Radeona RX 7900 XTX – z lekką stratą w FHD i przewagą w UHD. Aktywacja podstawowego śledzenia promieni (RT niskie) już daje wyraźną przewagę karcie NVIDII, choć jednocześnie przewaga nowej karty nad poprzedniczką spada do zaledwie 2%...

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

100 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 123

95 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 121

94 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 117

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 104

88 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 104

75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 103

81 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 97

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 93

74 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 81

68 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 79

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 69

57 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 119

91 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 97

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 95

77 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 83

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 79

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 73

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 69

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 61

55 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 61

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

54 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 59

52 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 57

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 49

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 47

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 46

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 42

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 39

35 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 35

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

71 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 88

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 85

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 74

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 66

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 62

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 58

51 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 54

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 48

35 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 41

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 88

66 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 56

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 56

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 52

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 50

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 48

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 43

37 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

31 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 30

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 42

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 40

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 34

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 31

27 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 29

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 25

19 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

18 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 18

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W przypadku A Plague Tale: Requiem mamy odwrotną sytuację – oba RTXy 4080 pokonują tańszego Radeona w niższych rozdzielczościach, ale w 4K muszą uznać jego wyższość. Oczywiście do czasu, gdy przejdziemy do najwyższych ustawień poprzez aktywowanie śledzenia promieni – tutaj to Radeon podkula ogon, chowając się w oddali za plecami RTX 4070 Super… Nowa karta zyskuje blisko 5% w rozdzielczości UHD, ale w 1440p jest to raczej skromne 2,3%.

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 177

105 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 177

104 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 177

104 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 176

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 157

101 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 155

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 149

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 143

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 141

90 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 125

82 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 125

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 101

60 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 164

104 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 150

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 148

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

98 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 130

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 129

86 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 123

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 111

78 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 106

66 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 103

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 83

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

2160p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

74 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 99

65 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 96

69 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 84

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 83

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 78

59 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 68

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 66

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin’s Creed Mirage to obecnie jedyna gra, w której w FHD to procesor istotnie limituje wydajność naszej platformy. Jednakże w wyższych rozdzielczościach nowy GeForce RTX potrafi o nawet 3% wyprzedzić model, który ma zastąpić – to niestety zbyt mało, aby dogonić tańszego Radeona RX 7900 XTX, choć wiele nie brakowało (a dodatkowo karty NVIDII oferują stabilniejszy FPS w tej konkretnej grze). Śledzenia promieni aktywować się nie da, jako że gra go nie wspiera, zatem idziemy dalej.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

113 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 169

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 165

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 153

83 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 144

86 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 139

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 139

82 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 131

79 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 115

75 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 104

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90

70 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 151

84 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 122

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 118

74 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 112

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 102

71 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 98

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 95

62 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 86

64 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 72

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

52 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 67

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

49 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 62

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54

45 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 51

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 50

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 41

36 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 38

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 31

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 88

61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 67

54 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 65

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 54

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 51

44 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 50

45 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 40

34 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 34

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 37

33 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 33

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 30

27 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26

23 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 18

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 22

20 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 19

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 18

16 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 17

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 16

14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 15

15 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 14

13 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 12

10 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 11

10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nowa gra w świecie Avatara korzysta ze śledzenia promieni niezależnie od wybranych ustawień graficznych, choć na tych „nie najwyższych” nie robi tego intensywnie. W tym przypadku nowy RTX ponownie z dumą przebił barierę 3% przewagi nad zwykłym RTX 4080. Jest również już faktycznie odczuwalnie szybszy od topowej karty AMD – zwłaszcza gdy aktywujemy najwyższe, nieco ukryte ustawienia graficzne – tutaj mówimy o ponad 20% przewagi na rzecz nowej karty NVIDII nad tylko 10% tańszym Radeonem.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 198

147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 196

146 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 185

137 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 182

133 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 179

132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 162

123 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 161

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 151

109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 145

99 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 143

110 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 120

89 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

85 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 154

113 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 137

109 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

97 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 119

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 107

85 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 99

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 95

75 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 91

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 76

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

53 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 63

50 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 57

42 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

41 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 51

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 44

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 41

32 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 38

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 31

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 114

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 89

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 73

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 65

58 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 60

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 56

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 52

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

38 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 39

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 78

66 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 49

44 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 44

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 40

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 39

35 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 35

31 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 33

30 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 25

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 20

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

2160p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 20

17 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 18

11 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 16

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 16

14 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 ogrywany na ustawieniach „poprzedniej generacji” (czyli bez śledzenia promieni) oferuje z kolei odczuwalnie wyższą wydajność na Radeonie i wzrost wydajności nowej odmiany RTX 4080 nie był w stanie tej różnicy nadrobić (głównie dlatego, że przewaga nowego modelu to w tym przypadku zawrotne 2,77%...). Jeżeli jednak zechcemy faktycznie poczuć, że dobrze wydaliśmy blisko 5000 zł i aktywujemy śledzenie promieni, to Radeon ponownie, jak w A Plague Tale: Requiem, chowa się za kosztującym 3000 zł RTX 4070 Super. Warto jeszcze wyróżnić pomiary w rozdzielczości 4K – tutaj nowy RTX 4080 zyskał nieco ponad 0,5% (niestety nasze wykresy nie są w stanie tego wykazać :().

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 195

137 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 194

144 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 173

138 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 168

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 168

134 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 150

127 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 143

113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 141

123 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 135

119 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 130

113 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 124

110 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 74

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 178

134 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 163

130 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 147

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 141

123 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 138

120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 131

113 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 126

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 120

106 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 114

99 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 103

92 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

50 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

123 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 131

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 121

109 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 118

107 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 115

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 104

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 98

89 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 96

87 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 94

83 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 91

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 83

75 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 49

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 174

130 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 168

133 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 164

139 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 164

128 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 161

126 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 146

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 141

118 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 135

117 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 130

114 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 125

110 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 123

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 66

52 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 158

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 144

122 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 143

122 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 140

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 138

122 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 128

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 123

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 118

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 114

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 107

96 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 97

83 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

47 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 135

118 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 117

104 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 112

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 110

100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 103

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 96

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 91

83 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 87

78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 86

77 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 78

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 77

70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 miała spore problemy z wydajnością na kartach RDNA3 zaraz po ich premierze, ale teraz ewidentnie problem udało się rozwiązać - mimo iż testowany dziś RTX 4080 Super uzyskał zaskakujące 4% przewagi nad modelem nie-Super, to jednak daleki jest od dogonienia RX 7900 XTX. Nawet aktywacja (wyjątkowo skromnego, ale jednak dostępnego w tej grze) śledzenia promieni nie sprawiła, że RTX 4080 Super zdołałby przeskoczyć karty AMD (choć w 4K udało się przynajmniej pokonać Radeona RX 7900 XT). Niemniej w tej grze wszystkie testowane karty (poza RTX 3070 Ti) powalają na miodną zabawę nawet w 4K przy najwyższych ustawieniach.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 165

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 155

79 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 152

77 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 147

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 132

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 131

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 125

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 122

60 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 117

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 106

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 135

75 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 129

72 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 118

65 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 116

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 101

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 96

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 90

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 87

44 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 87

50 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 72

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

45 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 75

43 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 65

39 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 64

39 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 62

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 61

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 53

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 49

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

27 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 46

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 39

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 84

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 72

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 70

42 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 63

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 62

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 60

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 58

28 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 50

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

16 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 44

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 66

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 54

30 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

27 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47

31 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 46

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 46

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 45

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

22 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 40

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 37

20 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 31

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42

19 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 32

16 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

16 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26

16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 25

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 21

14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 21

12 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 19

11 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 15

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy nie jest szczególnie wymagającą grą, jeśli nie korzystamy z nowoczesnych technik renderingu uwzględniających śledzenie promieni. Nowy RTX 4080 Super pozwoli na przyjemną grę nawet w natywnym 4K, przy okazji wyprzedzając zwykłego RTX 4080 o równo 4,76%. W takich ustawieniach to jednak karta AMD okazała się być nie tylko tańsza, ale również znacznie szybsza. Dopiero jeśli zechcemy ujrzeć grę w pełni okazałości i aktywujemy wspomniane śledzenie promieni, to obecność RTX’a jest wysoce wskazana. O ile 2,21% przewagi nad poprzednikiem nie robi już tak ogromnego wrażenia, to o 15% lepszy wynik (w 1440p) niż w przypadku RX 7900 XTX już stanowczo jest godzien odnotowania. W 4K w sumie tylko RTX 4090 daje szansę na przyjemną grę, zatem blisko 30% przewagi RTX 4080 Super nad Radeonem RX 7900 XTX nieco traci tu na znaczeniu.

Czy RTX 4080 Super jest gotowy na gry przyszłości? Testujemy Path Tracing

Poza klasycznym śledzeniem promieni, które obecnie trafia już do niemal każdej większej gry, na horyzoncie zaczyna standaryzować się jeszcze bardziej zaawansowany sposób generowania obrazu. Mowa o Path Tracingu, zwanym również „pełnym RayTracingiem” – w tym przypadku całe światło i wynikające z niego efekty (cienie, odbicia, przeźroczystość) są obliczane metodą śledzenia promieni. Daje to już faktycznie fotorealistyczny sposób prezentowania tych efektów, a przy okazji też ułatwia pracę twórcom gier. Problem z tym jest tylko taki, że wymaga naprawdę mocnego sprzętu i na dziś dzień realnie da się z takiej funkcji korzystać tylko w połączeniu z różnymi wspomagaczami wydajności. Czy zatem RTX 4080 Super jest gotowy na granie w takich ustawieniach?

Alan Wake 2 - Las - aktywny Path Tracing

1080p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 90

75 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 64

55 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 62

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 52

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 47

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 36

34 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 32

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

17 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 19

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las - aktywny Path Tracing

1440p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 85

71 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 69

57 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 47

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 39

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 28

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 27

25 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 21

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

8 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 13

7 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las - aktywny Path Tracing

2160p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 50

39 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42

34 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 18

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 16

14 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 15

8 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 14

10 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 10

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 8

4 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 6

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dla tak drogiej karty raczej nie wypada omawiać wyników w rozdzielczości FHD (zwłaszcza że tutaj już wyraźnie widać bolączki upscalingu). Jeżeli jednak spojrzymy na wykres z 1440p, to okazuje się, że nie jest źle – blisko 50 FPS, z którego DLSS 3.0 Frame Generation robi postrzegalne 85 FPS, to wynik, który stanowczo pozwala przyjemnie ogrywać ten wybitnie piękny (w takich ustawieniach) tytuł, jakim jest Alan Wake 2 (zwłaszcza że przez większość gry, w innych lokalizacjach, wydajność będzie jeszcze 20-25% wyższa). W rozdzielczości 4K, zwłaszcza po przejściu na nadal dobrze wyglądający DLSS Balans, można również całkiem znośnie pograć, choć tutaj trzeba się liczyć z mniejszym komfortem w tych najbardziej wymagających miejscach.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown - ustawienia RT Overdrive

1080p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 153

125 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

95 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 94

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 81

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 76

68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 73

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 53

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

42 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 45

40 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 34

30 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown - ustawienia RT Overdrive

1440p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 106

88 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

71 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 65

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 63

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 55

49 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 51

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 49

43 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 41

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 31

21 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

26 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 22

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown - ustawienia RT Overdrive

2160p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation

NVIDIA Founders Edition 49

43 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

43 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 34

28 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 33

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 28

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 20

16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 17

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

12 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 10

9 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7

5 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Cyberpunku 2077 z aktywnym Path Tracingiem nowy RTX 4080 Super radzi sobie wyśmienicie (zwłaszcza po aktywowaniu DLSS 3.0 Frame Generation). Zysk względem klasycznego RTX 4080 jest jak zwykle znikomy, ale nawet ten starszy model pozwala cieszyć się wysoką płynnością. W 4K (ponownie po przejściu na DLSS Balans) również można pograć, choć zdarzą się lokalizacje, jak Dogtown, w którym testowaliśmy, w których lepiej będzie unikać „szybkich zwrotów akcji” ;) Czego by nie mówić, to w obu tych grach z aktywnym Path Tracingiem nowy GeForce RTX 4080 Super dosłownie miażdży karty konkurencji – AMD w tej generacji jeszcze nie jest gotowe na takie efekty graficzne.

Nie tylko grami człowiek żyje, czyli co RTX 4080 Super wnosi w temacie zastosowań profesjonalnych

Odświeżona z początkiem 2024 roku procedura testowa uwzględnia również nowe pomiary w zakresie zastosowań kreatywnych i profesjonalnych. Największą nowością jest uwzględnienie testów Stable Diffusion, czyli generowania obrazów z pomocą AI (realizowane oczywiście lokalnie na karcie graficznej). Odświeżone oraz przeniesione do adekwatniejszej rozdzielczości 4K zostały testy z pakietu SPEC (v3.1). Testy renderingu podzieliśmy na Blender, w którym karty NVIDII korzystają z silnika Optix oraz Cinebench R24, w którym używane są klasyczne rdzenie CUDA – karty AMD w obu testach używają silnika HIP.

Blender 4.0 - Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9,06 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 10,86 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,08 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 12,64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 13,95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 14,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 16,65 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 16,70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25,74 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 36,84 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 43,85 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 62,70 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 100,42

Cinebench - test GPU

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34 869 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 27 641 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 27 185 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 24 348 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 22 010 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 20 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 18 967 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 17 350 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 15 216 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 13 478 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 11 251 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 10 656 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 7082

DaVinci Resolve 18.6

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 18

19 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 39

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 39

43 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 108

103 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

Renderowanie obrazu oraz eksportowanie wideo to nadal stanowczo domena kart NVIDII – głównie z uwagi na szereg optymalizacji przygotowywanych pod aplikacje do takich celów służące. Sam model RTX 4080 Super jest jednak pomijalnie szybszy od swojego poprzednika, co czyni z niego na tym polu najmniej ciekawą premierę w tym miesiącu – RTX 4070 Ti Super, mimo iż też niewiele przyspieszał pracę, to jednak oferował wzrost bufora pamięci. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że RTX 4080 Super, podobnie jak poprzednik, oferuje podwójny enkoder NVENC ze wsparciem dla kodeka AV1.

Stable Diffusion - A1111

SD-1.5, 512x512, 50 sample, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 51,6

53,1 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 43,5

45,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 42,1

43,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 34,8

35,6 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 33,4

33,7 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31,2

32,2 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 30,1

29,4 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26,6

26,8 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 20,8

19,8 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 13,5

22,9 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 12,3

21,4 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 9,5

16,3 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 3,5

5,9 Legenda / / obrazy na minutę

/ / iteracje na sekundę

Testy z wykorzystaniem AI to nadal temat bardzo świeży i nawet w przeciągu ostatniego tygodnia udało nam się sporo poprawić wyniki kilku („czerwonych”) kart. Niemniej to obecnie również pole, na którym (spośród powszechnie i za darmo dostępnych narzędzi/aplikacji) bezwzględnie dominuje NVIDIA. Czysta wydajność obliczeniowa jest tu znacznie szybsza, a do tego proces optymalizacji bazy pozwala niemal całkowicie pozbyć się cache’owania pomiędzy generowanymi w większej ilości obrazami. Spodziewamy się jednak, że na tym polu, na przestrzeni tego roku zmieniać będzie się bardzo wiele, zatem nie traktujcie tych wyników jako prawdy objawionej i wyroku na karty AMD.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 224 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 183 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 181 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 175 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 161 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 152 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 150 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 58

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 140 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 126 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 206 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 187 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 147 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 120 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 104 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 101 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 91

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 84 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 48 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 25

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 562 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 489 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 477 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 454 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 418 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 388 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 380 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 362 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 346 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 305 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 299 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 272 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 249

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 62 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 37 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 31 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 329 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 316 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 265 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 253 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 213 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 208 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 195 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 177 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 160 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 123

Pakiet SPECviewperf 2020 skupia się na aplikacjach do zastosowań profesjonalnych, projektowych oraz ogólnie specjalistycznych. Tutaj bardzo często to karty AMD wychodzą na istotne prowadzenie, a gdy tego nie robią, to przynajmniej nie zostają daleko w tyle.

Czy RTX 4080 Super faktycznie nie pobiera więcej energii?

Ostatnią testowaną kwestią jest jak zwykle pobór energii. Tutaj nadal używamy aparatury pomiarowej NVIDIA PCAT, zatem mierzymy pobór energii bezpośrednio samej karty (ze złącza PCI-E oraz z przewodów zasilających kartę). Pozwala to uniknąć wpływu reszty platformy na uzyskany wynik (a pamiętajmy, że wraz ze wzrostem wydajności karty graficznej, procesor również będzie zużywać więcej energii, jako że musi dostarczyć więcej danych do karty). Testy przeprowadziliśmy w najbardziej obciążającej karty grze oraz podczas testu Stable Diffusion.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 200 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 219 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 221 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 243 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 275 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 277 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 278 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 300 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 301 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 334 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 360 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 432 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 452 ASUS ROG Matrix RTX 4090 470

Pomiar poboru energii w czasie generowania obrazu (Stable Diffusion) [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 185 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 203 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 228 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 247 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 247 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 257 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 261 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 263 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 270 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 288 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 430

Nowy GeForce RTX 4080 Super faktycznie nie pobiera więcej energii od modelu, którego ma zastąpić. W zasadzie pomiary wskazały 1% wyższy pobór, ale to niemalże pokrywa się ze wzrostem wydajności, więc wybaczamy. Nowy RTX pobiera również 20% mniej prądu niż Radeon RX 7900 XTX i 33% mniej niż topowa karta poprzedniej generacji (RTX 3090 Ti) – ale to nic nowego.

Super, że jest taniej. Szkoda, że to nie karta, na którą czekaliśmy

Musimy przyznać, że doceniamy wyzwanie rzucone przez NVIDIĘ w formie testów karty szybszej o wartości, które niejeden uznałby za błąd pomiaru. Spieszymy z informacją, że nasza procedura zdała ten egzamin i udało się realnie wykazać wyższość GeForce RTX 4080 Super nad GeForce RTX 4080, którego ma zastąpić. Wyniki wahały się w zależności od gry i rozdzielczości, a także ustawień, ale ostatecznie możemy śmiało stwierdzić, że faktycznie dostajemy kartę szybszą o 2% do 3%.

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

cena ok. 8900 zł 125% AMD Radeon RX 7900 XTX

cena ok. 4500 zł 107% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

cena ok. 5000 zł 103% NVIDIA GeForce RTX 4080

cena ok. 5250 zł 100% AMD Radeon RX 7900 XT

cena ok. 3750 zł 95% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

cena ok. 3700 zł 87% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

cena ok. 7000 zł 83% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

cena ok. 3700 zł 81% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

cena ok. 2900 zł 76% AMD Radeon RX 7800 XT

cena ok. 2500 zł 76% NVIDIA GeForce RTX 4070

cena ok. 2700 zł 65% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

cena ok. 2150 zł 53%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia z aktywnym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

cena ok. 8900 zł 132% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

cena ok. 5000 zł 102% NVIDIA GeForce RTX 4080

cena ok. 5250 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

cena ok. 3900 zł 87% AMD Radeon RX 7900 XTX

cena ok. 4500 zł 85% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

cena ok. 7000 zł 83% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

cena ok. 3700 zł 81% AMD Radeon RX 7900 XT

cena ok. 3750 zł 75% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

cena ok. 2900 zł 75% NVIDIA GeForce RTX 4070

cena ok. 2700 zł 66% AMD Radeon RX 7800 XT

cena ok. 2500 zł 54% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

cena ok. 2150 zł 51%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, Path Tracing, DLSS/FSR Quality, DLSS RR (jeśli dostępne), więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation

cena ok. 5000 zł 173% NVIDIA GeForce RTX 4090

cena ok. 8900 zł 138% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

cena ok. 5000 zł 102% NVIDIA GeForce RTX 4080

cena ok. 5250 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

cena ok. 3900 zł 84% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

cena ok. 3700 zł 76% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

cena ok. 7000 zł 72% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

cena ok. 2900 zł 72% NVIDIA GeForce RTX 4070

cena ok. 2700 zł 60% AMD Radeon RX 7900 XTX

cena ok. 4500 zł 49% AMD Radeon RX 7900 XT

cena ok. 3750 zł 41% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

cena ok. 2150 zł 38% AMD Radeon RX 7800 XT

cena ok. 2500 zł 30%

Owszem, to przyrost, który uzyskamy na absolutnie każdej karcie GeForce RTX 4080, poświęcając 15 sekund na przesunięcie kilku suwaków i tylko delikatnie podkręcając tę kartę. Czy taka różnica godna jest dopisku „Super”? W naszej opinii stanowczo nie i wprowadza to tylko dodatkowy zamęt w nazewnictwie. Najbardziej jednak boli to, że GeForce RTX 4080 Super mógł faktycznie być super kartą – wystarczyło odpowiednio przyciąć chip AD102. Gdyby to od nas zależało, to GeForce RTX 4080 Super miałby 12 288 jednostek CUDA, limit mocy na poziomie 350 W oraz pełne 24 GB GDDR6X (może z niższym taktowaniem) i wtedy mógłby z dumą nosić swoją nazwę.

GeForce RTX 4080 Super mógł być znacznie lepszą kartą, ale NVIDIA wybrała opcję odgrzewania kotleta w połączeniu ze znacznym obniżeniem ceny

A tak pozostaje nam tylko cieszyć się z tego, że dostajemy odgrzanego kotleta w niższej cenie, niż kosztował, kiedy był świeży… Z drugiej strony, mając na uwadze wysokość inflacji na przestrzeni minionego roku, to faktycznie taki kotlet wygląda nad wyraz apetycznie. Trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy źle świadczy o stanie rynku kart graficznych. To, co jednak jest istotne w kontekście oceny tego nowego RTX 4080 Super, to fakt, że tym razem konkuruje on z nowymi Radeonami i nie zawsze z takiego pojedynku wychodzi zwycięsko, a jest przy tym od nich droższy. W klasycznej rasteryzacji nasze testy wykazują, że jednak jest wolniejszy i dopiero z aktywnym śledzeniem promieni wychodzi na prowadzenie uzasadniające (z nadwyżką) różnicę w cenie.

Nasza opinia o układzie NVIDIA GeForce RTX 4080 Super:

Plusy:

przyzwoita wydajność w klasycznej rasteryzacji;

bardzo wysoka wydajność z aktywnym śledzeniem promieni;

możliwość grania w najnowsze gry z Path Tracingiem;

wysoka efektywność energetyczna;

rozsądny potencjał podkręcania;

wysoka wydajność w zastosowaniach kreatywnych (na tle konkurencji cenowej);

DLSS 2 (Super Resolution) skutecznie zastępuje TAA, zwiększając przy tym wydajność;

DLSS 3 (Frame Generation) w kompatybilnych grach podnosi wydajność nawet dwukrotnie;

DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) w kompatybilnych grach znacznie poprawia jakość i potrafi podnieść wydajność;

NVIDIA Reflex zmniejszający opóźnienia i obsługa monitorów z G-SYNC;

podwójny enkoder wideo z obsługą kodeka AV1 i pakiet NVIDIA Broadcast;

stabilne i często aktualizowane sterowniki;

MSPR niższe od modelu nie-Super.

Minusy:

Brak realnego wzrostu wydajności względem RTX 4080;

nazwa nieadekwatna do wydajności/specyfikacji;

wydajność bez używania Ray Tracingu zwykle poniżej tego, co oferują tańsze karty z GPU AMD;

brak obsługi DisplayPort 2.0/2.1,

archaiczny w obsłudze panel sterowania.

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4080 Super: 80% 4/5







Może i nie mała, ale stanowczo czarna!

Co się zaś tyczy samego modelu Founders Edition, to również nasza opinia jest tutaj niemalże identyczna, co w przypadku pierwotnej recenzji GeForce RTX 4080 (FE). Karta jest wyjątkowo solidna, cicha, chłodna i tylko trochę za duża wobec zapotrzebowania na chłodzenie użytego w niej układu graficznego. Największa zmiana, obok koloru, to cena, która w końcu wynosi tyle, ile powinna od samego początku (względem oferowanej wydajności).

Opinia o NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition Plusy Bardzo wysoka wydajność układu RTX 4080 Super z użyciem śledzenia promieni,

imponujące wyniki w aplikacjach do zastosowań kreatywnych,

innowacyjne funkcje, takie jak DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

perfekcyjnie wykonany układ chłodzenia, który niemal bezgłośnie odprowadza ciepło karty,

spory potencjał podkręcania (limit mocy do 360 W),

atrakcyjny i stonowany wygląd na tle konkurencyjnych rozwiązań,

ulepszone złącze 12VHPWRl,

cena znacznie niższa niż modelu, który zastępuje. Minusy Nazwa sugeruje, że to znacznie szybsza karta,

wydajność bez używania Ray Tracingu zwykle poniżej tego, co oferują tańsze karty z GPU AMD,

brak obsługi DispalyPort 2.0/2.1,

złącze zasilania na szczycie karty wymusza wykorzystanie szerokiej obudowy,

archaiczny w obsłudze panel sterowania.

Nasza ocena karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition (w obrębie karty z tym GPU): 96% 4.8/5







Kartę GeForce RTX 4080 Super Founders Edition na potrzeby testów otrzymaliśmy od NVIDII.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.