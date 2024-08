Twierdzi, że Half-Life 3 to pewniak. Mocne argumenty

Czy Valve zaskoczy wszystkich oficjalną zapowiedzią Half-Life 3? Analizując zakulisowe doniesienia można dojść do wniosku, że faktycznie coś jest na rzeczy. Dataminer, który ujawnił grę Deadlock, poruszył temat Half-Life 3, a jego ustalenia napawają umiarkowanym optymizmem.

Plotki o Half-Life 3 krążą od ponad dekady, co słusznie podpowiada, że gracze wręcz pożądają tej gry. Niedawno poszlaki prowadzące do Half-Life 3 zlokalizowano w portfolio aktorki głosowej Natashy Chandel. Teraz o nowe odsłonie mówi Gabe Follower - insider, który ujawnił istnienie Deadlock.

Half-Life 3 to kwestia czasu?

Powyższy materiał to efekt żmudnego przeczesywania kodów źródłowych gier napędzanych silnikiem autorstwa Valve (np. Counter-Strike 2 czy DOTA 2) i nie tylko. Czym, w świetle przedstawionych informacji, będzie Half-Life 3? Gabe Follower twierdzi, że trzecia odsłona będzie zatytułowana Half-Life Xen i będzie to bezpośrednia kontynuacja Half-Life Alyx.

W toku rozgrywki będziemy eksplorować podobno otwarty lub półotwarty świat, pojawi się system dnia i nocy, dynamiczne zjawiska pogodowe, zaawansowana sztuczna inteligencja NPC. Słowem: Half-Life w wersji uwspółcześnionej.

Valve potrzebuje więcej czasu na rozwój silnika?

Czy Valve faktycznie rozwija w zaciszu serię Half-Life? Jeśli zebrane informacje mają znamiona prawdy, to niewykluczone, że nowy Half-Life również pojawi się w wersji VR. Być może Valve chce w ten sposób przetestować możliwości silnika Source 2, szykując jednocześnie grunt pod bardziej rozbudowany projekt. Ten argument również pada w materiale autorstwa Gabe Follower.

Pozostaje bacznie obserwować poczynania Valve. Nowy Half-Life to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych gier. GTA 6, Wiedźmin 4 i Half-Life 3 – czy naprawdę potrzeba czegoś więcej do szczęścia? No, może przydałby się remake Dino Crisis oraz Alien: Isolation 2.

Źródło: PCGamesN