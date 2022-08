Twórcy Gotham Knights postanowili podzielić się z oczekującymi fanami kolejnym materiałem. Jak prezentuje się walka z jednym z bossów, Harley Quinn?

Harley Quinn w walce

Jak potwierdzono podczas Gamescom 2022, Gotham Knights zadebiutuje wcześniej niż zapowiadano. Gra będzie dostępna już od 21 października 2022 roku na na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Przy okazji ujawniono również czarne charaktery, których gracze spotkają w najnowszej grze studia Warner Bros. Games Montréal. Wśród nich znajdziemy m.in. Mr. Freeze'a, Dwie Twarze, Pingwina oraz Harley Quinn. To właśnie na tej ostatniej postaci skupia się nowy zwiastun gry:

Walka ma miejsce w szpitalu Gotham. Jak tłumaczy Geoff Ellenor, reżyser gry:

Tuż przed rozpoczęciem walki z Harley, która ma miejsce w szpitalu Gotham, próbowałeś dowiedzieć się, co ona knuje... Ale oczywiście to jest Harley Quinn i z pewnością nie ma dobrych zamiarów, a >>życie najlepszym życiem<< w tym przypadku oznacza robienie morderczych i brutalnych rzeczy. Zaraz przed rozpoczęciem walki z bossem w końcu zorientowałeś się, w której części szpitala się znajduje, i masz zamiar skonfrontować Harleya o wszystkim, co robiła.

Jak wam się podoba walka z Harley? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube, gothamknightsgame.com