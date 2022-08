Produkcja pierwotnie miała zostać wydana jeszcze w 2021 roku, jednak termin został przesunięty. Pewną datą premiery wydawał się 25 października, jak się jednak okazuje twórcy zmienili zdanie. Kiedy zatem możemy spodziewać się debiutu Gotham Knights?

Nowy zwiastun Gotham Knights na Gamescom 2022

Podczas imprezy Gamescom Opening Night Live pokazano mnóstwo dobrze zapowiadających się produkcji. Mogliśmy obejrzeć między innymi najnowszy zwiastun Hogwarts Legacy oraz Dune: Awaking. Nie zabrakło również informacji o nadchodzącej premierze produkcji od studia Warner Bros. Games Montréal. Zespół pracujący nad Gotham Knights ogłosił ostatnio, iż gra otrzymała złoty status i jej data premiery nie jest zagrożona.

Podczas wczorajszego eventu zaprezentowano najnowszy zwiastun produkcji. Skupia się on na czarnych charakterach, których napotkamy w grze. Wśród nich znajdzie się kilku potężnych przeciwników, którzy będą stanowić dla graczy prawdziwe wyzwanie. Będą to między innymi Harley Quinn oraz Mr. Freeze. Oprócz nich napotkamy też Dwie Twarze oraz Pingwina. Wygląda na to, że czwórka superbohaterów będzie miała sporo roboty, by na nowo zaprowadzić porządek w Gotham City.

Gotham Knights z nową datą premiery

Podczas konferencji podano również nową datę debiutu Gotham Knights. Gra pojawi się 4 dni wcześniej, tj. 21 października 2022 roku. Produkcja trafi na PC oraz konsole PS5 i Xbox Series X/S.

Jak wam się podoba najnowszy zwiastun Gotham Knights? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, gothamknightsgame.com