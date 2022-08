Twórcy Gotham Knights przedstawiają kolejny element gry, tym samym ujawniając, jak dokładnie będzie działać drzewko umiejętności.

Jeden system progresji

Coraz bliżej premiera Gotham Knights. Twórcy ostatnio świętowali zakończenie pracy nad grą, jednak nie oznacza to, że przestali promować nadchodzący tytuł. W sieci pojawił się najnowszy materiał, w którym deweloperzy wyjaśniają działanie drzewek umiejętności.

W produkcji pojawi się czterech bohaterów: Robin, Batgirl, Red Hood oraz Nightwing, jednak studio zdecydowało się na jeden system progresji.

Wielu graczy szybko zidentyfikuje, który bohater pasuje do ich stylu gry. Jednak są i tacy, którzy w pewnym momencie zdecydują, że ciekawie byłoby spróbować inną postacią, ale bez konieczności powrotu i przerabiania wszystkiego od początku, żeby ją awansować. Jeśli zatem zdecydujesz się zmienić postać, w zasadzie masz teraz swojego rodzaju nadwyżki punktów doświadczenia. Możesz dowolnie przydzielić je do konkretnych umiejętności i zdecydować, do czego chcesz mieć dostęp.

Punkty doświadczenia będzie można wykorzystać w trzech normalnych drzewkach umiejętności i czwartym, o nazwie Knighthood, który odblokowuje się dopiero po konkretnym momencie w historii. Bohaterowie otrzymają wówczas dodatkowe zdolności, np Batgirl będzie mogła korzystać z drona i szybować.

Standardowe zakończenie gry ma zapewnić dostęp do większości drzewek umiejętności. Chcąc poznać wszystkie elementy, po zakończeniu fabuły gracze będą musieli podjąć się kolejnych, nowych wyzwań.

Kiedy premiera Gotham Knights?

Gotham Knights pojawi się 25 października 2022 r. Gra trafi na pecety i konsole: PS5 oraz Xbox Series X/S.

