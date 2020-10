W przypadku HBO GO cena jest niższa nawet od najtańszego abonamentu Netflix. Ile kosztuje dostęp do serwisu i co dokładnie otrzymujemy w zamian za wydane pieniądze?

Ile kosztuje HBO GO? Cena w 2020 roku wynosi…

HBO GO kosztuje 24,90 zł miesięcznie – dokładnie tyle w 2020 roku wynosi abonament. Ten jest samoodnawiający się (nie ma żadnych długoterminowych umów czy jednorazowych płatności). W przeciwieństwie choćby do Netfliksa, w przypadku HBO GO cena jest jedna – nie ma podziału na lepsze i gorsze pakiety..

HBO GO za darmo przez 7 dni Możesz bezpłatnie wypróbować, czy warto. W usłudze HBO GO okres próbny trwa 7 dni – przez tydzień możesz więc korzystać z serwisu zupełnie za darmo, a po tym okresie zostanie ci automatycznie przypisana płatna subskrypcja HBO GO. Oczywiście możesz tego uniknąć, rezygnując z usługi przed upływem wspomnianych 7 dni.

Jedyny sposób, by zapłacić mniej, jest taki, że zdobywasz (i wykorzystujesz) voucher HBO GO – jest czasem dodawany przez producentów urządzeń lub sklepy. Co do zasady jednak dla serwisu HBO GO abonament jest jeden i ma stałą cenę. Płacisz tyle, co wszyscy i dostajesz, to, co wszyscy. Czyli co…?

W przypadku HBO GO cennik nie jest skomplikowany. A jak wygląda oferta?

W katalogu HBO GO znajdziesz przeszło 800 filmów z polskim lektorem, dubbingiem lub napisami, jak również 300 seriali fabularnych i dokumentalnych. Są to przede wszystkim oryginalne produkcje stacji HBO, ale też tytuły zewnętrznych wydawców – właściwie z wszystkich gatunków i kierowane do wszystkich grup wiekowych. Wiedz też, że co dwa tygodnie przedstawiamy najciekawsze nowości HBO GO w newsie.

Filmy i seriale na HBO GO są dostępne w jakości HD (720p) lub Full HD (1080p) – to, co do ciebie trafi, nie zależy jednak od wykupionego pakietu (bo to już sobie wyjaśniliśmy), lecz od tego, w jakiej jakości materiał został wgrany do biblioteki oraz od możliwości twojego sprzętu i połączenia internetowego (zrób speed test i przekonaj się, jak szybki jest twój Internet).

Możesz też pobrać seriale i filmy do późniejszego obejrzenia bez dostępu do Internetu. Funkcja jest dostępna na telefonach i tabletach – pozwala na pobranie maksymalnie 25 tytułów na czas 30 dni. Spokojnie więc możesz się przygotować na wyjazd.

Odpowiedzmy jeszcze na jedno pytanie, które nurtuje wielu aktualnych i potencjalnych użytkowników HBO GO: ile urządzeń może być przypisanych do jednego konta? Odpowiedź brzmi: pięć – przy czym równocześnie można oglądać filmy i seriale na 2 ekranach.

A jakie urządzenia są kompatybilne? Do korzystania z HBO GO nadają się: komputer, telefon lub tablet z Androidem lub iOS-em, telewizor Smart TV z systemem Android TV, LG webOS TV lub Samsung Smart Hub (Tizen) albo z przystawką Chromecast lub Apple TV oraz konsola do gier z rodziny PlayStation.

Jak wykupić HBO GO? Jak zrezygnować?

Preferowaną formą płatności jest karta MasterCard lub Visa, z której następnie co miesiąc automatycznie jest pobierana kwota niespełna 25 złotych. A czy da się wykupić HBO GO bez karty kredytowej lub debetowej? Owszem – w takim przypadku możesz skorzystać z konta PayPal.

Sprawiać problemów nie powinna też żadnemu użytkownikowi HBO GO rezygnacja z subskrypcji. W razie czego jednak podpowiadamy: w tym celu włącz Ustawienia, wybierz Zarządzaj abonamentem, następnie – Przejdź do strony rezygnacji i kliknij Zrezygnuj z abonamentu.

Źródło: HBO, informacja własna

