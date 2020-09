W kinach nie bardzo jest co oglądać, a przez dłuższy czas do kin nawet nie mieliśmy wstępu. Z pomocą przyszły i wciąż przychodzą serwisy VOD. Wśród nich jest CDA Premium, którego właściciele zapraszają nas na premierowe seanse w każdy czwartkowy wieczór.

CDA Cinema – filmowe premiery bez wychodzenia z domu

CDA Cinema to nowy cykl, w ramach którego obejrzymy nowości filmowe w Internecie – w dniu ich polskiej premiery. Wystarczy płacić za CDA Premium (czyli dwie dyszki miesięcznie) i zajrzeć na stronę lub do aplikacji w każdy czwartek o godzinie 18.00. To odpowiedź na zmiany w branży kinematograficznej, ale też na zarzuty, że we wspomnianym serwisie są same starocie.

Już dziś (3 września) będziemy mogli obejrzeć szwedzki thriller zatytułowany Seryjny morderca. To bazująca na scenariuszu Erlenda Loe i wyreżyserowana przez Mikaela Håfströma opowieść o przebywającym w szpitalu psychiatrycznym Thomasie Quicku, przyznającym się do przeszło trzydziestu różnych zbrodni. W badającym tę sprawę dziennikarzu śledczym narastają jednak wątpliwości, a uzyskane odpowiedzi okazują się przerażające…

Zobacz zwiastun filmu Seryjny morderca. Cały film do obejrzenia 3 września o 18.00 w CDA Premium:

Na kolejne tygodnie zaplanowane zostały premiery takich produkcji jak Król Niewiernych – a więc zrealizowany z rozmachem film historyczny osadzony w XIII-wiecznej Europie Północnej, (Nie)dobra kobieta – czyli brytyjsko-belgijski thriller o ryzyku, jakie jest w stanie podjąć matka w obronie swoich dzieci, Alfons – kryminalny dramat z seksbiznesem na pierwszym planie czy też Kochając Grace – romans z Mattem Dillonem w jednej z głównych ról.

Źródło: CDA

Czytaj dalej o VOD: