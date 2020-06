Premiery CANAL+ wystartowały. To nowa wypożyczalnia filmów online. W jej katalogu znajdują się tytuły, które dopiero co mogliśmy zobaczyć na kinowych plakatach.

Startują Premiery CANAL+, czyli filmy z kina prosto do Internetu

Dwa tygodnie temu wystartował nowy CANAL+, łączący internetową telewizję na żywo z biblioteką filmów i seriali do obejrzenia w dowolnym momencie, czyli typowym VOD. Mogłoby się wydawać, że jest to już miks kompletny, ale wcale nie – właśnie doczekał się uzupełnienia o wypożyczalnię filmów online. Oto Premiery CANAL+.

W podstawowym katalogu VOD odnajdujemy powtórki, starsze filmy oraz odcinki popularnych seriali. Premiery CANAL+ są natomiast miejscem, w którym – jak sugeruje to nazwa – znajdziemy produkcje, które dopiero co wyszły z kin. Nie są one dostępne w ramach jakiegoś jednego abonamentu, lecz płaci się za każdy tytuł z osobna. W ten sposób wypożyczamy film na 48 godzin.

Ile kosztują Premiery CANAL Plus? Wypożyczenie filmu na 48 godzin jak bilet do kina

Czy to się opłaca? Na to pytanie oczywiście każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Fakty natomiast są takie, że wypożyczenie filmu kosztuje od kilku do 20-kilku złotych. Płatności można dokonać kartą, przelewem online albo BLIKIEM. Napiszmy też wprost, że korzystanie z usługi nie wymaga od nas opłacania żadnej subskrypcji czy wiązania się umową – są to zupełnie niezależne serwisy, choć działające w obrębie jednej platformy.

Wypożyczalnia filmów online. Co zobaczymy w usłudze Premiery CANAL+?

Na dobry początek w katalogu usługi Premiery CANAL+ odnajdujemy nieco ponad 120 tytułów.

Wśród nich mamy na przykład zaskakująco dobry i ciepło przyjęty film Sonic. Szybki jak błyskawica (za 24,90 zł), polskie nowości, takie jak Sala samobójców. Hejter (za 24,90 zł), Jak zostałem gangsterem (za 24,90 zł) czy Bad Boy (za 19,90 zł), familijne Jumanji: Następny poziom (za 14,90 zł), a także kryminalną komedię Dżentelmeni, nagrodzone Oscarem Jojo Rabbit, wojenne 1917, świetną animację Naprzód, poruszające Młode kobietki, wieńczące trzecią trylogię Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, komiczne Bad Boys For Life czy też Bloodshot z Vinem Dieslem (wszystkie za 17,90 zł).

Kolejne filmy mają debiutować w usłudze regularnie i już za kilka tygodni biblioteka liczyć ma ponad pół tysiąca pozycji takich wytwórni i dystrybutorów jak Universal Studios, Walt Disney Company, DreamWorks, Paramount Pictures, Sony Pictures, Kino Świat czy Next Film.

Zobacz jak w pełnej krasie prezentuje się katalog usługi Premiery CANAL+.

Źródło: CANAL+, informacja własna

Czytaj dalej o VOD: