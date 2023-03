Na HBO Max nowości nie brakuje. Przyglądamy się ostatnim aktualizacjom katalogu i wyłapujemy najciekawsze seriale i filmy, które warto obejrzeć. Oto najgorętsze premiery HBO Max z ostatnich tygodni.

Serialowe i filmowe premiery HBO Max z końcówki lutego i początku marca

Ostatnie dwa tygodnie były czasem wyjątkowej posuchy, jeśli chodzi o serialowe nowości w HBO Max. Nie pojawił się żaden premierowy tytuł, choć wcale nie oznacza to, że nie ma niczego do obejrzenia. Są choćby pierwsze odcinki szóstego sezonu Snowfall oraz kolejne epizody takich głośnych produkcji jak The Last of Us, All American, Winchesterowie, Kung Fu czy Młody Sheldon. Warto też w tym miejscu wspomnieć o debiucie 10. serii programu Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem.

Zdecydowanie lepiej wygląda to w przypadku filmów. Na ich liście znajdujemy na przykład brytyjski dramat Coś prawdziwego o dwóch sytuacjach, które wywracają życie Kate do góry nogami. Jest też włosko-szwajcarska Porzucona córka, której główną bohaterką jest adoptowana 13-latka odesłana wbrew woli do biologicznej rodziny. Zdecydowano warto obejrzeć także amerykański dramat Odkupienie, którego zwiastun zostawiam poniżej:

Jeśli natomiast nie masz nastroju na smutne i poruszające historie, to być może zainteresuje cię King: Mój przyjaciel lew. To pełna pozytywnych emocji przygodówka dla całej rodziny – o międzygatunkowej przyjaźni…

Listę filmowych nowości uzupełniają trzy francuskie produkcje godne uwagi: dramat Mój kochanek, mon amour oraz dwie komedie Mężczyźni na skraju załamania nerwowego i O gustach i kolorach. Wszystkie tytuły znajdziesz na poniższej liście:

HBO Max seriale:

All American: 5. sezon - nowe odcinki

All American: Homecoming: 2. sezon - nowe odcinki

Cormoran Strike: 3. sezon - nowe odcinki

Kung Fu: 3. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon: 6. sezon - nowe odcinki

Snowfall - 6. sezon

The Last of Us - nowe odcinki

The Walking Dead: 11. sezon - nowe odcinki

Winchesterowie - nowe odcinki

YOLO: Kryształowa fantazja: 2. sezon - nowe odcinki

HBO Max filmy:

50, czyli dwa wieloryby spotykają się na plaży

Castells

Coś prawdziwego

Czekolada

Dick Long nie żyje

Domówka

Lekarstwo na życie

Leopard z Ankary

Mężczyźni na skraju załamania nerwowego

Między liniami życia

Mój kochanek, mon amour

O gustach i kolorach

Odkupienie

Oliverio i basen

Pietruszka

Płyta

Porzucona córka

Rent

HBO Max dokumenty i programy:

Depp kontra Heard: proces dekady

Duch śniegów

FBoy Island Hiszpania

Marlon Wayans: bóg mnie kocha

Na planie: 20. sezon - nowe odcinki

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem - 10. sezon

Teoria gry z Bomanim Jonesem: 2. sezon - nowe odcinki

HBO Max dla dzieci i familijne:

Batwheels

Jellystone! - nowe odcinki

Kierpce

King: Mój przyjaciel lew

Poprzednie aktualizacje:

17 lutego 2023: Serialowe nowości HBO Max: Three Pines i Szpieg wśród nas

Szukasz nowego serialu do obejrzenia? Być może zainteresuje cię niemiecki komediodramat Pechowa Hela o kobiecie, której życie to tylko podróż od jednej katastrofy do kolejnej. Poza tym warto dać szansę trzem brytyjskim produkcjom: Powiedz mi wszystko (o aktualnych problemach nastolatków w świecie technologii i mediów społecznościowych), Three Pines (to kryminał o głęboko skrywanych demonach) oraz Szpieg wśród nas (o podwójnym agencie specjalnym).

Oprócz tego w katalogu HBO Max pojawiły się kolejne odcinki takich seriali jak The Last of Us, Młody Sheldon czy Winchesterowie. A jeśli podobał ci się Ród smoka, to być może skusisz się na zakulisowy materiał zatytułowany Ród, który zbudowały smoki – zwiastun poniżej:

Animacja z Harley Quinn i dramat z Penélope Cruz wśród filmowych premier

A co na nas czeka wśród filmowych nowości HBO Max? Ano przede wszystkim Milczący las – niemiecki thriller o studentce odbywającej staż w miejscu, w którym zaginął jej ojciec, francuski dramat Bruno Reidal, spowiedź mordercy oraz trwająca niespełna trzy kwadranse animacja Harley Quinn: Bardzo problematyczne walentynki…

Warto też rzucić okiem na dokument Wszystko, co żyje, przedstawiający historię braci prowadzących szpital dla ptaków w stolicy Indii. Poza tym na liście odnajdziesz też historyczną animację Gdzie jest Anne Frank, belgijski dramat Diler oraz hiszpańskie Matki równoległe o dwóch typach kobiet w momencie powicia. Co ciekawe, w jednej z głównych ról występuje tu Penélope Cruz.

A to już komplet…

HBO Max seriale:

All American: 5. sezon - nowe odcinki

All American: Homecoming: 2. sezon - nowe odcinki

Batman: Serial animowany

Biedny diabeł

Cormoran Strike: 3. sezon - nowe odcinki

Kung Fu: 3. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon: 6. sezon - nowe odcinki

Pechowa Hela

Powiedz mi wszystko

Szpieg wśród przyjaciół

The Last of Us - nowe odcinki

Three Pines

Velma - nowe odcinki

Winchesterowie - nowe odcinki

YOLO: Kryształowa fantazja: 2. sezon - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Aqua Teen Forever: Plantasm

Bruno Reidal, spowiedź mordercy

Diler

Dobry ojciec: Historia Martina MacNeila

Doszli razem

Egzamin

Gdzie jest Anne Frank

Harley Quinn: Bardzo problematyczne Walentynki

Hiroszima moja miłość

Kraina Jane Austen

Lovely Boy

Mała lekcja miłości

Matki równoległe

Milczący las

Muriel, or the Time of Return

Przy odrobinie szczęścia

Splendid Isolation

Zaginiona dziewczyna

HBO Max dokumenty i programy:

Johnny Depp kontra Amber Heard

Na planie: 20. sezon - nowe odcinki

Ród, który zbudowały smoki

Teoria gry z Bomanim Jonesem: 2. sezon - nowe odcinki

Wszystko, co żyje

HBO Max dla dzieci i familijne:

Craig znad Potoku - nowe odcinki

Piotruś Królik

Piotruś Pan

Słoneczne Zajączki

Tomek i przyjaciele - nowe odcinki

Totalna Porażka: Przedszkolaki - nowe odcinki

3 lutego 2023: Filmowe nowości HBO Max: Ojciec Stu i W nieskończoność

Przełom stycznia i lutego w usłudze HBO Max nie przyniósł może nowości wyczekiwanych przez miliony widzów, ale coś ciekawego do obejrzenia jak najbardziej się znajdzie. To między innymi Mgnienia miłości – romantyczny thriller, którego motywem przewodnim jest walka o siebie i o miłość. Wśród premier odnajdujemy także francusko-hiszpański thriller Świnka o zmagającej się z nadwagą nastolatce, będącej świadkiem porwania dziewczyn, które ją nękały.

Bez wątpienia najgłośniejszą z premier jest Ojciec Stu – dramat z Markiem Wahlbergiem w roli pięściarza, który zdecydował się zostać księdzem. Aktora możemy także oglądać w innej nowości w serwisie HBO Max. Chodzi o thriller W nieskończoność z 2021 roku, którego zwiastun możesz obejrzeć poniżej:

Listę wartych uwagi filmowych nowości HBO Max uzupełniają cztery dramaty: Któryś jest w niebie (produkcji duńskiej), Finlandia (produkcji meksykańsko-hiszpańskiej), Wielka wolność (produkcji austriacko-duńsko-niemieckiej) oraz Petya, moja Petya (produkcji bułgarskiej).

Nieszczególnie „premierą”, ale jednak nowością w katalogu HBO Max jest także Birdman – głośny i dobrze oceniany komediodramat z 2014 roku, przedstawiający tragikomiczne przygody aktora, który nie chce spocząć na laurach…

Spuścizna i Zapomniana dolina wśród serialowych premier

Z kolei lista serialowych nowości nie wygląda zbyt imponująco. Jaśniejszymi punktami są na niej (chińska) Spuścizna zapraszająca nas do Państwa Środka sprzed stu lat, a także (brazylijska) Zapomniana dolina z akcją w upiornej wiosce, z której nie sposób się wydostać.

Oprócz tego pojawiły się też kolejne odcinki bijącego rekordy popularności serialu The Last of Us, a finałowego epizodu doczekał się drugi sezon serialu Plotkara. Przypomnijmy więc sobie zwiastun tej ostatniej produkcji:

A to już komplet nowości…

HBO Max seriale:

All American: 5. sezon - nowe odcinki

All American: Homecoming: 2. sezon - nowe odcinki

Plotkara: 2. sezon - nowe odcinki

Słowo na L: Generacja Q - nowe odcinki

Spuścizna

The Last of Us - nowe odcinki

Velma - nowe odcinki

Winchesterowie - nowe odcinki

YOLO: Kryształtowa fantazja - 2. sezon

Zapomniana dolina

HBO Max filmy:

Birdman

Celeste i Jesse - Na zawsze razem

Dobra matka

Dos Estaciones

Finlandia

Któryś jest w niebie

Mgnienia miłości

Mouchette

Ojciec Stu

Petya, moja Petya

Pieniądz

Pośrednik

Świnka

Traffic

W nieskończoność

Wielka wolność

Zbyt blisko słońca

Zwrotnik przemocy

HBO Max dokumenty i programy:

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej

Kto porwał Madeleine McCann

Mariupol: Opowieści mieszkańców

Na planie: 2. sezon - nowe odcinki

Nasza stara klasa

Superzłoczyńcy: Śledztwo

Teoria gry z Bomanim Jonesem

HBO Max dla dzieci i familijne:

Piraci z sąsiedztwa: Ninja z drugiej strony

Pocoyo - nowe odcinki

Zwariowane Melodie: Kreskówki - nowe odcinki

20 stycznia 2023. Nowości HBO Max: The Last of Us i (niestety) Velma

The Last of Us – żaden inny tytuł nie mógłby otworzyć zestawienia najciekawszych nowości HBO Max z ostatnich dwóch tygodni. Oparty na genialnej grze studia Naughty Dog dramat przygodowy to pierwszy hit 2023 roku, a równocześnie – po prostu – świetny serial, o czym doskonale świadczą choćby oceny na IMDb (średnia 9,4/10 na podstawie 58 tysięcy not). A przynajmniej wszystko wskazuje na to, że będzie to świetny serial, jako że na razie udostępniony został tylko pierwszy odcinek. Kolejne będą lądować w katalogu usługi co tydzień, aż wreszcie w marcu doczekamy się finału.

Na tych, którzy lubią się pośmiać, czeka z kolei hiszpańska komedia Nie lubię prowadzić, która w sześciu odcinkach przedstawia historię 40-letniego nauczyciela, który postanawia zdobyć prawo jazdy. Warto też wspomnieć o tym, że w czwartym sezonie powrócili Cudotwórcy (z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim), a dla porządku napomknę jeszcze o animacji Velma poświęconej entuzjastce zagadek znanej z serii o Scooby-Doo. Choć wyniki oglądalności ma niezłe, w ocenach tytuł ten jest dosłownie miażdżony (raz jeszcze IMDb: 1,3/10 na podstawie 32 tysięcy not).

X i Paryż, 13. dzielnica – nowe filmy na HBO Max

Rzućmy też okiem na filmowe premiery HBO Max z ostatnich czternastu dni. Na ich liście uwagę skutecznie przykuwa X – kryje się pod tym tytułem ciepło przyjęty miks thrillera i horroru z akcją na odludziu. Ciekawostką może być dla wielu fakt, że w jednej z głównych ról występuje tu Jenna Ortega (która niedawno zachwyciła widzów jako Wednesday Adams).

Co jeszcze warto obejrzeć? Ano na przykład litewsko-amerykański Film fabularny o życiu, francuski dramat Jej droga, poruszającą boliwijską produkcję Utama, nasz dom czy też – przede wszystkim – Paryż, 13. dzielnica. W tym ostatnim dramacie Jacques Audiard zabiera nas do stolicy miłości i przedstawia intymną opowieść o dynamice współczesnych związków.

A tak przedstawia się komplet nowości…

HBO Max seriale:

Cudotwórcy - 4. sezon

Doom Patrol: 4. sezon - nowe odcinki

Młody Sheldon: 6. sezon - nowe odcinki

Nie lubię prowadzić

Plotkara: 2. sezon - nowe odcinki

Świat Luny

The Last of Us

Velma

HBO Max filmy:

Dom dusz

Film fabularny o życiu

Im dalej w las tym więcej drzew

Jej droga

Mad Max

Na los szczęścia, Baltazarze!

Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia

Paryż, 13. dzielnica

Proces Joanny d'Arc

Sieranevada

Utama, nasz dom

Wszyscy rozmawiają o pogodzie

X

Zupełnie Nowy Testament

HBO Mac dokumenty i programy:

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej - nowe odcinki

Estonia - katastrofa na morzu

Na planie - 20. sezon

Wielka eskapada

HBO Max dla dzieci i familijne:

Między nami, misiaczkami - nowe odcinki

Silverstar

6 stycznia 2023. Nowości HBO Max: poetyckie Lingui, intrygujące Niewiniątka i głośny Morbius

Przełom 2022 i 2023 roku zaowocował w serwisie HBO Max wysypem ciekawych nowości filmowych. Wśród nich znajduje się między innymi Lingui z 2021 roku – jeden z niewielu afrykańskich filmów, które otrzymały nominację na festiwalu w Cannes. To poruszająca, niemal poetycka historia matki walczącej o córkę, z rodzącą się kobiecą solidarnością w tle. Poniżej możesz obejrzeć zwiastun tej produkcji:

Brytyjsko-amerykański horror fantasy Men oraz europejskie dramaty Święty duch i Piękne istoty to kolejne nowości HBO Max, którym warto się przyjrzeć. Zdecydowanie jedną z najgorętszych premier jest jednak mieszający w sobie elementy thrillera, dramatu i horroru film Niewiniątka. To niezwykle intrygująca opowieść o przyjaźni, poszukiwaniu przygód i tajemniczych więziach…

Bez wątpienia ważną premierą HBO Max z końcówki ubiegłego roku jest też Morbius. Amerykański akcyjniak science-fiction z Jaredem Leto w roli głównej może i nie jest najlepiej ocenianym filmem ostatnich miesięcy, ale jednym z najgłośniejszych – na pewno. Obejrzyj i wyrób sobie opinię, a na dobry początek zostawiam zwiastun:

Co jeszcze trafiło do katalogu HBO Max w ostatnich tygodniach?

Warto też choćby w kilku słowach wspomnieć o nieco starszych tytułach, które swoją obecnością uświetniły ostatnio katalog serwisu HBO Max. To między innymi muzyczny dramat Bohemian Rhapsody, którego bohaterem jest niepowtarzalny Freddie Mercury. To także dwie głośnie produkcje Darrena Aronofsky’ego – Noe: Wybrany przez Boga oraz Źródło. Jest też kultowy horror Blair Witch Project z 1999 roku.

Niewiele za to dzieje się wśród seriali. Właściwie jedyną wartą wzmianki informacją jest ta, że finałowego odcinka 3. sezonu doczekały się Mroczne materie.

HBO Max seriale:

Doom Patrol: 4. sezon - nowe odcinki

Mroczne materie: 3. sezon - nowe odcinki

Ostry dyżur - 19. sezon

Plotkara: 2. sezon - nowe odcinki

Romulus: 2. sezon - nowe odcinki

We're Here: 3. sezon - nowe odcinki

HBO Max filmy:

Blair Witch Project

Bohemian Rhapsody

Człowiek, który zabił Don Kichota

Dickens na Święta

Ghost in the Shell

Irma Vep

Kieszonkowiec

Lingui

Maria Antonina

Men

Morbius

Mroczne serce lasu

Naznaczony: rozdział 2

Niewiniątka

Noe: Wybrany przez Boga

Piękne istoty

Przed wschodem słońca

Sześć dni roboczych

Świąteczny walc

Święta na farmie

Święty duch

Uwierz

Winni

Zdrajca

Źródło

Życie jest powieścią

HBO Max dokumenty i programy:

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej - nowe odcinki

2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony

Branson - nowe odcinki

Misja: Zero odpadów: 2. sezon - nowe odcinki

Notatki o seksie

Pod gołym niebem

Wahl Street - 2. sezon

Wywiad Howarda Sterna: Bruce Springsteen

HBO Max dla dzieci i familijne: